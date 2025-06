VNL: domani Italia-Cina, ultimo impegno dell'Italia ad Hong Kong

Le parole di Alice Degradi

« Sarà una partita difficile perché giocheremo in un ambiente che sarà tutto per le nostre avversarie. Noi però arriviamo belle consapevoli a questo appuntamento grazie alle 7 vittorie consecutive conquistate e soprattutto perché, tra i team asiatici, la Cina è sicuramente la squadra con il gioco che più si avvicina a quello nostro, cioè europeo. Questo sicuramente ci aiuterà anche se, d’altro canto, affronteremo una delle squadre più fisiche al mondo. Insomma, ci attende la solita battaglia. Ieri con il Giappone è stata una sfida lunga e per certi versi unica. Oggi dobbiamo recuperare e riordinare le idee forti delle nostre idee di gioco e della nostra forza per giocarcela alla pari. Dal punto di vista personale sto sempre meglio. Le mie compagne e lo staff mi sono stati vicini e questo mi è stato di enorme aiuto nel lungo processo di ripresa. Dal punto di vista di squadra, invece, lavoriamo per essere competitivi sempre in VNL ma anche guardando al mondiale. Vogliamo crescere e migliorare provando a vincere quante più partite è possibile ».



LE 14 DALLA CINA

Palleggiatrici: 4. Zou, 23. Zhang.

Schiacciatrici: 1. Wu, 2. Zhuang, 3. Tang, 13. Dong.

Centrali: 7. Wang, 8. Wan, 15. Chen, 16. Wang.

Opposti: 6. Gong (C), 10. Yang.

Liberi: 17. Ni, 18. Wang.

All. Zhao Yong.

I precedenti Italia-Cina

35 vittorie, 52 sconfitte, 87 gare disputate.

Il calendario delle azzurre a Hong Kong

22 giugno: Italia-Cina ore 14



POOL 5 (HONG-KONG, CINA) 18-22 GIUGNO*

Mercoledì 18 giugno

Italia-Bulgaria 3-1 (25-17; 23-25; 25-15; 25-15)

Thailandia-Giappone 2-3 (25-18; 25-23; 20-25; 15-25; 11-15)

Rep. Ceca- Cina 1-3 (27-29; 25-23; 15-25; 22-25)

Giovedì 19 giugno

Italia-Thailandia 3-0 (25-19; 25-20; 25-18)

Bulgaria-Cina 2-3 (21-25; 25-22; 15-25; 26-24; 14-16)

Venerdì 20 giugno

Bulgaria-Rep. Ceca 0-3 (19-25; 22-25; 11-25)

Italia-Giappone 3-2 (25-23; 16-25; 25-15; 20-25; 19-17)

Sabato 21 giugno

ore 10:30 Rep. Ceca-Thailandia

ore 14 Giappone-Cina

Domenica 22 giugno

ore 7 Bulgaria-Thailandia

ore 10:30 Rep. Ceca-Giappone

ore 14 Cina-Italia

*orari italiani





