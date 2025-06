Gli azzurri battono ancora il Canada in amichevole

GATINEAU (CANADA)- L'Italia di De Giorgi chiude la lunga trasferta canadese bissando stasera, al Gatineau Sports Center, il successo di ieri contro il Canada , nella seconda amichevole programmata contro i nordamericani imponendosi per 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12). Il CT anche da questa sfida ha potuto trarre importanti indicazioni in vista della week 2 di Volleyball Nations League in programma a Chicago (Stati Uniti) dal 25 al 29 giugno. Vittoria numero 32, quella di questa sera, nella storia dei match contro il Canada, maturata dopo essere andati sotto nel primo set e vinto il secondo e terzo con merito. Nel quarto una leggera flessione che non si è ripetuta al tie-break dopo gli azzurri hanno chiuso la gara in proprio favore. Per questa seconda sfida, il tecnico azzurro ha schierato Giannelli in palleggio, Rychlicki opposto, Cortesia e Galassi al centro, Michieletto e Lavia schiacciatori, con Balaso nel ruolo di libero. Dall’altra parte, coach Lewis ha risposto con Herr al palleggio, Sclater opposto, Hofer e Young schiacciatori, Gyiman e McCarthy centrali, Currie libero. Si chiude così un’intensa settimana di lavoro per gli azzurri in terra canadese, che domani, alle ore 17:30 locali, voleranno dall’aeroporto di Ottawa direzione Chicago con arrivo previsto alle ore 19 locali. Come noto, l’Italia debutterà nella Pool 5 mercoledì 25 giugno alle ore 19:30 italiane, affrontando i campioni d’Europa in carica della Polonia.

Primo set durante il quale le due squadre hanno viaggiato appaiate (5-5, 9-9) e con gli azzurri passati poi in vantaggio (13-12) con un attacco vincente di Rychilicki.

Le formazioni hanno continuato a giocare punto a punto (16-16) fino a quando gli azzurri con un ace vincente di Giannelli sono stati in grado andare sul + 2 (18-16). Nel finale c'è stato però il ritorno del Canada passato in vantaggio (19-20) che poi è riuscito ad imporsi 23-25.

Nel secondo set gli azzurri sono apparsi subito maggiormente aggressivi e con Giannelli al servizio sono andati sul (4-0). Un ottimo primo tempo di Cortesia e un successivo ace sempre del centrale azzurro porta poi il punteggio sul (8-3), costringendo il tecnico del Canada a chiamare time out. L'Italia ha cominciato a mostrare un gioco più fluido e questo ha prodotto il + 8 (16-8). Il vantaggio acquisito è stato ben gestito dagli azzurri fino al 25-19 che è valso l'1-1 nel conteggio dei set.

Nel terzo set De Giorgi cambia la diagonale inserendo Sbertoli e Romanò al posto di Giannelli e Rychilicki e Bottolo ha preso il posto di Michieletto. In avvio l'Italia ha conosciuto una fase di difficoltà nella quale è andata sotto nel punteggio (5-7) fin a quando ha trovato il pareggio (10-10). Con il proseguire dei minuti le due squadre hanno prodotto un serrato punto a punto. De Giorgi inserisce anche Sanguinetti e Gargiulo e l'Italia trova il nuovo pareggio (18-18). L'Italia ha ripreso il comando e grazie a due servizi vincenti di Bottolo è andata sul (22-19) prima di chiudere alla terza palla set sul 25-23 grazie all’attacco vincente di Lavia. 2-1 tra Italia e Canada.

Quarto set cominciato con Porro in campo. Parziale equilibrato con le due squadre che hanno viaggiato vicine fino al (15-15). In questa fase spazio anche per Laurenzano che prendo il posto di Balaso. L'Italia ha poi accusato un passaggio a vuoto che ha permesso al Canada di raggiungere il (21-17) e poi di chiudere il set in proprio favore 21-25.

Intensa battaglia anche nel quinto set con le due squadre che non si sono risparmiate. Il finale sorride all'Italia che grazie all’attacco vincente di Romanò fissa il punteggio sul 15-12.

I protagonisti-

Daniele Lavia (Italia)- « Sono stati giorni importanti quelli qui in Canada. Questi cinque set di oggi sono stati molto utili per trovare il giusto feeling tra noi ‘neoentrati’ e il resto del gruppo che ha già giocato la Week 1. Abbiamo sfruttato queste due amichevoli per provare le varie situazioni di gioco che ci contraddistinguono e permettere a tutti di giocare.In allenamento proviamo tante situazioni, ma poi è in partita che hai modo di prendere il ritmo gara e mettere in pratica tutto quello che facciamo durante le sessioni. A Chicago mi aspetto una settimana dura: basta vedere le avversarie per capire che ci sarà un livello davvero altissimo con Polonia, Cina, Stati Uniti e Brasile ».

Lorenzo Cortesia (Italia)- « La gara di oggi contro il Canada è stata importante per testare il nostro ritmo, anche in funzione dei nuovi compagni che ci hanno raggiunto per questa seconda week di VNL. Due gare che ci hanno permesso di trovare il giusto ritmo in campo. Le amichevoli sono importantissime anche per chi gioca meno, così da essere poi pronti e preparati quando si verrà chiamati in causa per dare il proprio contributo ».

Il tabellino-

ITALIA – CANADA 3-2 (23-25, 25-19, 25-23, 21-25, 15-12)

ITALIA: Giannelli 1, Michieletto 10, Cortesia 8, Rychilicki 11, Lavia 14, Galassi 7, Balaso (L). Laurenzano, Sbertoli, Bottolo 10, Romanò 12, Sanguinetti, Gargiulo 5, Porro 8. All. De Giorgi.

CANADA: Young 5, McCarthy 6, Sclater 9, Hofer 4, Gyiman 9, Herr, Currie (L). Schnitzer 7 ,Elser, Howe 1, Ketrzynski 15, Elgert 1, Lui, Heslinga 12, Dezutter, Varga 6. All. Lewis.

ARBITRI: Matt Van Raalte, Nick Fuess

Durata: 25’, 25’, 25’, 24’, 22' Tot: 121'

Italia: a 6, bs 23 , mv 5, et 29

Canada a 4, bs 16, mv 8, et 25

La Classifica VNL (Vittorie, Punti):

1. Polonia 4 (12), 2. Giappone 3 (9), 3. Brasile 3 (9), 4. Italia 3 (8), 5. Slovenia 3 (8), 6. Canada 2 (7), 7. Ucraina 2 (7), 8. Cina 2 (6), 9. Francia 2 (5), 10. Bulgaria 2 (5), 11. USA 2 (5), 12. Argentina 2 (5), 13. Germania 1 (6), 14. Iran 1 (4), 15. Cuba 1 (3), 16. Turchia 1 (3), 17. Olanda 1 (3), 18. Serbia 1 (3).

Calendario Week 2 di VNL

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: ore 19:30 Italia-Polonia; ore 23:00 Canada-Brasile;

Giovedì 26 giugno: ore 2:30 Cina-USA; ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)

*orari di gioco italiani