ItalVolley alla Nations League, Degradi: «C’è la Cina. Finals primo obiettivo»

Dopo la maratona spettacolare vinta al tie-break contro il Giappone, l’Italia si prepara all’ultima sfida della Pool 5 della Volleyball Nations League: oggi alle ore 14 italiane, alla Kai Tak Arena di Hong Kong, le azzurre affrontano la Cina padrona di casa in un match dal grande fascino e dalle implicazioni importanti per la classifica generale.Sarà l’ottava partita del percorso azzurro in VNL, l’ultima di questa settimana asiatica, prima del r