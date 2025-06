L'ItalVelasco sull'ottovolante. Con Egonu a muso duro

Otto vittorie consecutive, un primo posto solido nella classifica generale della Volleyball Nations League, e una leadership nel ranking mondiale che si fa sempre più autorevole: l’Italia di Julio Velasco mostra non solo forza tecnica e continuità, ma soprattutto una serenità e una consapevolezza dei propri mezzi che si riflettono in ogni gesto in campo. Anche quando la tensione si alza, come accaduto nel terzo set contro la Cina, Paola Egonu - top