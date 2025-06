VNL: mercoledì parte la week di Chicago con Italia-Polonia

CHICAGO (STATI UNITI)- Mancano poco più di 48 ore alla prima sfida della seconda week di Volleyball Nations League. Gli azzurri, infatti, giunti ieri sera a Chicago dopo aver lasciato il Canada — che è stata la sede azzurra della prima settimana di VNL (tre vittorie contro Bulgaria, Germania e Argentina, una sconfitta con la Francia) e poi delle due amichevoli vinte contro il Canada — affronteranno mercoledì 25 giugno, alle ore 19:30 italiane, la Polonia nella prima sfida della pool 5 statunitense. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN. Alla NOW Arena, capace di ospitare più di 10.000 spettatori, Giannelli e compagni affronteranno i campioni d’Europa in carica della Polonia: una gara che si preannuncia difficile e da affrontare con la massima concentrazione. La formazione polacca guida la classifica provvisoria con 12 punti, frutto delle vittorie nella Week 1 contro Olanda, Giappone, Turchia e Serbia. Gli azzurri, guidati dal CT Ferdinando De Giorgi, occupano invece la quarta posizione in classifica con 8 punti. Della complessità di questa sfida e in generale di questa pool 5 ne è consapevole proprio il tecnico azzurro Ferdinando De Giorgi che traccia inoltre un bilancio sulla prima parte di VNL:

Le parole di Ferdinando De Giorgi

« Il bilancio di questa prima parte di VNL è positivo. I ragazzi si sentono molto coinvolti e anche il gruppo che ci ha raggiunto in Canada si è amalgamato immediatamente. Abbiamo sfruttato al massimo le due amichevoli con il Canada dopo la Week 1: dieci set complessivi che sono stati importanti per dare ulteriore minutaggio ad alcuni giocatori. In generale, siamo sempre positivi.

I ragazzi si conoscono tutti molto bene, perché giocano da tanto tempo insieme e in alcuni casi, anche nei rispettivi club. Ora dovranno avere l’opportunità con le prossime partite di giocare per far girare quei meccanismi di squadra che abbiamo ben chiari in mente. Noi stiamo cercando di mantenere sempre un atteggiamento positivo, con spirito di aiuto reciproco. Sappiamo bene che si arriva alla prima settimana di gare in questa competizione un po' di corsa nella costruzione della squadra, e quindi la disponibilità da parte dei giocatori è fondamentale. Ho visto grande voglia di aiutarsi e anche buone cose dal punto di vista tecnico . Il tema rimane sempre quello della continuità, ovvero evitare momenti di pausa durante le gare. Ma questo si conquista con il tempo. Guardando alla pool di Chicago, ci aspettiamo un girone molto equilibrato, formato da squadre di altissimo valore. La prima sfida sarà contro la Polonia, che è certamente una squadra forte e conosciamo bene avendo giocato molte sfide contro di loro negli ultimi anni. La Polonia, in questo momento, sono ha una formazione leggermente diversa. Hanno disputato un’ottima prima parte di VNL, vincendo tutte le partite. Mi aspetto mercoledì una gara tosta, dove sarà necessario giocare con grande intensità. Giochiamo ogni match per ottenere sempre il massimo, con un occhio a ciò che serve davvero per arrivare al risultato migliore: il gioco. Il desiderio di arrivare fino in fondo, da solo, chiaramente non basta. Bisogna essere concentrati e attraverso le dinamiche di gioco si può arrivare fino in fondo ».

I 14 AZZURRI PER CHICAGO

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (Capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 13. Lorenzo Cortesia, 14. Gianluca Galassi, 18. Giovanni Sanguinetti, 25. Giovanni Gargiulo

Schiacciatori: 5. Alessandro Michieletto, 12. Mattia Bottolo, 15. Daniele Lavia, 31. Luca Porro

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 4. Gabriele Laurenzano, 7. Fabio Balaso

I PRECEDENTI FRA ITALIA E POLONIA

36 vittorie, 52 sconfitte, 88 partite disputate

Classifica VNL (Vittorie, Punti):

1. Polonia 4 (12), 2. Giappone 3 (9), 3. Brasile 3 (9), 4. Italia 3 (8), 5. Slovenia 3 (8), 6. Canada 2 (7), 7. Ucraina 2 (7), 8. Cina 2 (6), 9. Francia 2 (5), 10. Bulgaria 2 (5), 11. USA 2 (5), 12. Argentina 2 (5), 13. Germania 1 (6), 14. Iran 1 (4), 15. Cuba 1 (3), 16. Turchia 1 (3), 17. Olanda 1 (3), 18. Serbia 1 (3).

Calendario Week 2 di VNL

Pool 5 (Chicago, USA) – 25-29 giugno

Mercoledì 25 giugno: ore 19:30 Italia-Polonia; ore 23:00 Canada-Brasile;

Giovedì 26 giugno: ore 2:30 Cina-USA; ore 23:00 Brasile-Cina;

Venerdì 27 giugno: ore 2:30 Canada–USA; ore 23:00 Cina–Italia;

Sabato 28 giugno: ore 2:30 Canada-Polonia; ore 23:00 Brasile–Italia;

Domenica 29 giugno: ore 2:30 USA-Polonia; ore 19:30 Cina–Canada; ore 23:00 Brasile-Polonia; ore 2:30 USA-Italia (di lunedì 30 giugno)