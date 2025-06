L'Italia del sitting in campo per la Silver Nations League

CAEN (FRANCIA)- L'Italia maschile di sitting volley è pronta a sfidare Olanda, Francia, Lettonia, Serbia e Ungheria nell'edizione 2025 di Silver Nations League che prenderà il via venerdì 27 giugno al Palais des Sports di Caen (Francia). C'è curiosità per vedere in campo la nuova nazionale maschile di coach Marcello Marchesi. Il torneo sarà utile per preparare al meglio i prossimi due eventi: il Torneo Internazionale di Assen, in programma in Olanda dal 4 al 7 luglio e, soprattutto, i Campionati Europei, rassegna continentale che prenderà invece il via il 28 luglio per concludersi sabato 2 agosto a Gyor (Ungheria).

Dopo un lungo periodo di preparazione che ha visto gli azzurri lavorare tra Milano, Pisa e il CPO di Formia (LT), Federico Ripani e compagni sono pronti a scendere in campo con l’obiettivo di migliorare il quinto posto ottenuto nell’edizione dello scorso anno. L’Italia farà il proprio esordio nella manifestazione venerdì 27 giugno alle ore 11 contro l’Olanda, per poi affrontare nella stessa giornata, alle ore 15.45, la Francia; sabato 28 si aprirà con la sfida tra Italia e Lettonia delle ore 9, mentre nel pomeriggio, alle ore 15.45, gli azzurri affronteranno la Serbia. Domenica 29 giugno è in programma invece l’ultima uscita, alle ore 9 sarà Italia-Ungheria.

Una tre giorni di sitting volley di alto livello è pronta dunque a prendere il via; dopo un lungo periodo di preparazione sarà grande attesa per la prima uscita ufficiale del nuovo gruppo azzurro.

Le parole del tecnico Marcello Marchesi

« Abbiamo lavorato duramente in questi mesi, a partire da gennaio - spiega il tecnico azzurro -. Siamo stati prima a Milano e successivamente a Pisa, mentre gli ultimi mesi li abbiamo passati a Formia. È stato importante avere una base di lavoro fissa come il CPO, una struttura di primo livello che ha facilitato un po' tutto il nostro lavoro. Abbiamo lavorato tanto e bene, e siamo ora curiosi di vedere a che punto siamo arrivati. I ragazzi sono molto motivati e sereni. Per noi si tratta di un primo test, una prima occasione di verifica del lavoro fin qui svolto, anche perché poi seguiranno altri appuntamenti importanti come il Torneo Internazionale di Assen e i Campionati Europei. C’è molto entusiasmo da parte di tutto il gruppo e già questo è un aspetto estremamente positivo ».

Per Marcello Marchesi sarà l’esordio ufficiale sulla panchina azzurra.

« Sono felice e orgoglioso del mio esordio. Ci sarà sicuramente un po' di emozione - ammette il tecnico di Voghera - anche perché vestire nella carica di primo allenatore la maglia azzurra non è una cosa che capita tutti i giorni. Sicuramente ci sarà da fare i conti anche con un pizzico di emozione, ma questo probabilmente sarà un aspetto da affrontare nelle ore precedenti alla prima gara. Ora siamo concentrati e consapevoli di quello che abbiamo fatto. Un messaggio che abbiamo condiviso con tutto il gruppo squadra - aggiunge Marchesi - è quello di provare a fare del nostro meglio. Proprio per questo non ci siamo stabiliti un vero e proprio obiettivo. Proveremo sicuramente a cercare di mettere in difficoltà tutte le squadre che affronteremo. Lo scorso anno abbiamo portato a casa una sola vittoria, e quest’anno cercheremo di fare qualcosina in più ma senza pressioni e obiettivi particolari, quelli ce li daremo con il proseguo dell’attività ».

A Caen l’Italia incontrerà in ordine Olanda, Francia, Lettonia, Serbia e Ungheria.

« Abbiamo studiato tutte le squadre avversarie. C’è da dire che grazie alla condivisione di idee con la Federazione abbiamo costruito uno staff completo - svela il tecnico azzurro - ci siamo avvalsi di parecchie professionalità come, tra gli altri, lo scoutman. Proprio con lo scoutman, insieme anche al mio secondo allenatore, abbiamo studiato questi nostri primi avversari. Il livello dei match sarà molto equilibrato. Non ci saranno formazioni nettamente più forti, ma nemmeno squadre materasso. Giocheremo ogni partita come se fosse una finale. Siamo consapevoli di poter fare bene contro tutti. Tutte le squadre sono cresciute negli ultimi anni come ad esempio Francia e Olanda. Le abbiamo seguite con interesse, anche nei tornei che hanno svolto al di fuori dei circuiti ufficiali del ParaVolley. Siamo consapevoli di avere da una parte delle possibilità e dall’altra parte delle grandi responsabilità ».

La nuova Italia e le aspettative di Marcello Marchesi in questa prima uscita ufficiale.

« Siamo una squadra che non ha cambiato tantissimi protagonisti. Siamo semplicemente andati incontro ad un ringiovanimento della rosa, inserendo di fatto tanti giovani atleti. La base e l’ossatura della squadra è rimasta per lo più quella degli scorsi anni. Mi piacerebbe vedere una squadra consapevole dei proprio mezzi, che non sia restia nell’approccio alla gara e che non si perda nei momenti salienti delle partite. A volte anche contro nazionali più forti di noi sui finali di set ci si smarriva sempre un po’. Adesso vorrei vedere una maggiore aggressività e consapevolezza. I ragazzi sono convinti e pronti, ma poi alla fine il campo parla più delle parole. L’aspetto che mi incuriosisce maggiormentesarà proprio vedere come reagiremo alle difficoltà. Sono più curioso di sapere quale sarà l’approccio mentale rispetto a quello tecnico. Conosciamo i nostri pregi e i nostri difetti. Abbiamo lavorato sei mesi, abbiamo fatto un test match a Voghera contro la Croazia, che è una delle squadre più competitive a livello europeo, dove pur perdendo ci siamo difesi molto bene. Sono sicuro che a Caen possiamo davvero dire la nostra. Siamo pronti per l’inizio del torneo ».

GLI AZZURRI CONVOCATI PER LA SILVER NATIONS LEAGUE-

Simone Burzacchi, Mattia Cordioli (Giocoparma); Cristiano Crocetti, Alessandro Issi, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana); Tommaso Cuoghi (Modena Volley Punto Zero); Roberto Dalmasso (Cuneo Sport 2018); Davide Dalpane (Dream Volley Ravenna); Michele Emanuele Di Ielsi, Sergio Ignoto, Paolo Mangiacapra, Davide Nadai (Nola Città dei Gigli); Jacopo Invernizzi (Volley 2001 Garlasco); Stefano Orsolini (Fiano Romano).

LO STAFF-

Marcello Marchesi (Allenatore); Angela Galli (Assistente Allenatore); Stefano Tomarchio (Preparatore Atletico); Mauro Guicciardi (Medico); Antonella Iemma (Fisioterapista); Matteo Campioli (Scoutman); Matteo De Robertis (Team Manager).

IL CALENDARIO-

27 GIUGNO

Ore 9: Serbia-Francia

Ore 11: Olanda-Italia

Ore 14: Ungheria-Lettonia

Ore 15.45: Italia-Francia

Ore 17.30: Olanda-Lettonia

Ore 19.15: Serbia-Ungheria

28 GIUGNO

Ore 9: Lettonia-Italia

Ore 11: Serbia-Olanda

Ore 14: Francia-Ungheria

Ore 15.45: Italia-Serbia

Ore 17.30: Ungheria-Olanda

Ore 19.15: Lettonia-Francia

29 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ungheria

Ore 10.45: Francia-Olanda

Ore 12.30: Lettonia-Serbia