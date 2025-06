VNL: l'Italia vince la battaglia con la Polonia

CHICAGO (STATI UNITI)- L’Italia supera l’esame Polonia . Quarta vittoria per gli azzurri nella Volleyball Nations League, che questa sera hanno calato il poker nella gara inaugurale della Pool 5 giocata alla Now Arena, superando la Polonia 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 25-20, 15-11). Una gara spigolosa e molto impegnativa contro i polacchi, Campioni d’Europa in carica, nella quale gli azzurri — Campioni del Mondo — hanno offerto una buona prestazione, dimostrando i passi in avanti auspicati dal CT Ferdinando De Giorgi nei giorni della vigilia. Domani l’Italia godrà di una giornata di riposo e tornerà nuovamente in campo a Chicago venerdì 27 giugno per affrontare, alle ore 23 italiane, la Cina, con l’obiettivo di proseguire la striscia positiva di risultati. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN e in diretta e on-demand su VBTV, la piattaforma OTT ufficiale di Volleyball World.

Per questa sfida De Giorgi ha schierato Starting six Italia: Giannelli in palleggio, Romanò sulla sua diagonale, Michieletto e Lavia martelli, Galassi e Gargiulo centrali, Balaso libero.

Dall’altra parte della rete la polonia di Nikola Grbić in campo con Komenda palleggiatore, Sasak opposto, Szalpuk e 16 schiacciatori, Kakubiszak e Porebacentrali, Granieczny libero.

Primo set cominciato all'insegna dell'equilibrio, con le due squadre che hanno sfruttato i primi scambi per studiarsi. Con il passare delle azioni, la manovra dell’Italia è apparsa più fluida e un muro vincente di Romanò ha permesso agli azzurri di portarsi sul +2 (9-7). Un ace di Michieletto ha poi allungato ulteriormente il vantaggio (11-8), costringendo il tecnico Grbic a chiamare il primo time-out a disposizione. Al rientro in campo, i ragazzi di De Giorgi hanno continuato a imporre il proprio ritmo e grazie a un servizio e a un muro efficaci, l’Italia ha scavato il primo solco, portandosi sul 22-11. Alla fine, gli azzurri, padroni del campo, hanno chiuso il primo set a proprio favore con il punteggio di 25-17. In evidenza Romanò con 8 punti e l’88% in attacco.

Secondo set durante il quale lo schema si è ripetuto con l’Italia subito avanti e Polonia costretta a inseguire (6-2). In questa fase, però, la formazione polacca ha trovato un nuovo e rinnovato slancio, raggiungendo rapidamente il pareggio (6-6). La situazione di equilibrio si è mantenuta anche nei minuti successivi, fino a quando la Polonia ha trovato il primo vantaggio (10-11) poi incrementato sul 12-14. Gli azzurri, dopo questo passaggio a vuoto, hanno ritrovato la parità (14-14), dando il via a una lunga battaglia punto a punto (18-18). La Polonia nelle fasi successive ha trovato il +2 (18-20) e il CT De Giorgi ha interrotto il gioco con un time-out. Nel finale, i Campioni d’Europa hanno mantenuto il vantaggio e al secondo set ball, hanno chiuso il parziale sul 25-23. 1-1 tra Italia e Polonia.

Terzo set iniziato con la stessa intensità agonistica, con l’Italia che è partita meglio portandosi avanti 4-2. Nelle battute successive, una lunghissima azione chiusa dai polacchi ha ristabilito la parità (7-7). L’Italia ha poi trovato un break portandosi sul +2 (11-9).

Giannelli e compagni hanno continuato a imporre il proprio ritmo, mantenendo un vantaggio, seppur minimo, fino al 14-13. Sul 19-19, il CT De Giorgi ha effettuato i primi cambi con Porro entrato al posto di Lavia e Rychlicki al posto di Romanò. Nel finale, però, l’Italia si è fatta sorprendere dal ritorno della Polonia che ha chiuso il set sul 25-21.

Quarto set che ha visto partire Bottolo al posto di Lavia e gara subito intensa (4-4, 8-8). Il set incanalato sulla via della parità trova il primo sussulto sul 15-12 per gli azzurri dopo un ace vincente di capitan Giannelli. L’Italia avanti di cinque lunghezze (19-14) hanno proseguito la loro marcia conclusasi al terzo set ball utile (25-20).

Tie-Break che ha visto gli azzurri passare avanti (4-2). L’Italia ha continuato a mettere giù palloni importanti e tenere dietro i polacchi (9-6). Nella fase, la Polonia è tornata prepotentemente avanti passando dal 8-10 all’11-10. Nel finale prima un ace di Rychlicki e poi una palla sbagliata in attacco della polonia hanno regalato all’Italia la vittoria (15-11).

Il tabellino-

ITALIA – POLONIA 3-2 (25-17,23-25,21-25, 25-20, 15-11)

ITALIA: Michieletto 19, Gargiulo 10, Romanò 13, Lavia 6, Galassi 15, Giannelli 7, Balaso, Rychlicki 11, Bottolo 8, Porro, Laurenzano. N.e. Sbertoli, Cortesia, Sanguinetti. All. De Giorgi

POLONIA: Semeniuk 19, Jakubiszak 9, Sasak 13, Szalpuk 20, Poreba 3, Komenda 2, Granieczny (L), Czunkiewicz, Sliwka 1, Kozub, Gomulka, Nowak 11. N.e. Gierzot, Adamczyk. All. Grbic

ARBITRI: Ramirez Ortiz Yuri R. (DOM) e Mahaven Nathan (USA)

Durata: 23', 30', 26', 27', 23' Tot: 129'

Italia: a 9, bs 13, mv 17, et 20

Polonia: a 4, bs 12, mv 10, et 20