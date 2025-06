Europei U.16: Monica Cresta ha scelto le 14 azzurre

RIMINI- Le azzurrine dell' Under 16 hanno competato ieri a Rimini il penultimo raduno che precede i campionati Europei di categoria che andranno in scena dal 2 al 13 luglio in Albania e Kosovo.

Dopo esser state protagoniste nei precedenti collegiali di Castelnovo né Monti (RE), l’ultimo terminato mercoledì 11 giugno, periodo di lavoro nel quale le azzurrine hanno svolto tre amichevoli contro le pari età del Kosovo, le ragazze di coach Monica Cresta da sabato 14 giugno, come noto, si sono ritrovate nuovamente in Emilia-Romagna; un nuovo e intenso ritiro che ha visto l’Italia disputare altri tre nuovi test match, questa volta contro la Polonia. Le sfide, andate in scena domenica 22, lunedì 23 e martedì 24 giugno presso la Casa del Volley di Rimini, si sono concluse con due vittorie per la Polonia e un successo per la nazionale azzurra; nel primo match le polacche l’hanno spuntata al tie-break con il risultato di 2-3 (20-25, 25-21, 16-25, 27-25, 12-15), successo per la squadra di coach Kwiecinski confermato anche nella seconda uscita, portata a casa con il punteggio di 1-3 (26-24, 18-25, 17-25, 13-25). Nella terza e ultima sfida, l'Italia si è invece imposta con un rotondo 3-0 (25-20, 25-22, 25-20), risultato finale che è andato di fatto a constatare la crescita della squadra azzurra.

Terminato questo penultimo ritiro di Rimini, il gruppo azzurro sabato 28 giugno si ritroverà al Centro Federale Pavesi di Milano; ultimissimo raduno utile a Monica Cresta per limare gli ultimi dettagli prima della partenza per Tirana (Albania), in programma martedì 1° luglio. Mercoledì 2 alle ore 20, l’Italia farà il proprio debutto nella rassegna continentale di categoria contro la Lituania.

Le attività delle Nazionali Giovanili Femminili sono rese possibili grazie al fondamentale patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna che con il progetto Sport Valley da anni sostiene le attività federali.

Le azzurre convocate da Monica Cresta:

Chiara Bianchin (Top Volley Verona); Matilde Borello (In Volley Chieri – Cambiano); Valeria Citelli, Erika Jakic (Sc. Pall. Anderlini); Nicole Crotta, Sofia Saltarel (Imoco Volley); Ester Fioretti (Viscontini Volley); Seyna Maura Gaye, Alice Pettiti (Volleyro’ Casal de Pazzi); Sofia Martinengo (Volley Academy Wekondor); Kaila Simeonov (Volley Piacenza); Anna Giulia Sonego, Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley); Hillary Uwadiae (Volley Bergamo 1991).

Lo staff azzurro:

Monica Cresta (Allanatore); Claudio Feyles (Secondo Allenatore); Riccardo Rocco (Assistente Allenatore); Glauco Ranocchi (Preparatore Atletico); Carlotta Vinciguerra (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Andrea Bobba (Medico); Giovanni Dossi (Team Manager).

Test match | I risultati

22 GIUGNO | ITALIA-POLONIA 2-3 (20-25, 25-21, 16-25, 27-25, 12-15)

ITALIA: Borello 18, Pettiti 5, Uwadiae 4, Gaye 16, Sonego 9, Jakic 1, Simeonov (L). Bianchin, Crotta 4, Martinengo, Citelli, Saltarel, Zannese 14, Fioretti. N.e. Anzolin, Di Girolamo. All. Cresta.

POLONIA: Jucha 4, Wika 36, Jakubowska 4, Lange 8, Czerwonka 17, Bladocha 8, Bugucka (L). Derczynska 6, Poletek, Karsznia 2, Szymczyk, Rozanska. N.e. Musial, Sierpowska, Majcyrowicz, Krzyzak Nadia, Zieja, Krzyzak, Chmielewska, Kubiszewska, Kasprow, Przybylska. All. Kwiecinski.

Durata: 26’, 27’, 24’, 30’, 18’.

Italia: a 5, bs 15, m 10, et 26.

Polonia: a 14, bs 12, m 10, et 29.

23 GIUGNO | ITALIA-POLONIA 1-3 (26-24, 18-25, 17-25, 13-25)

ITALIA: Zannese 11, Pettiti 8, Gaye 12, Borello 7, Sonego 2, Jakic 3, Simeonov (L). Bianchin 1, Crotta, Martinengo 1, Citelli, Uwadiae 3, Fioretti 3. N.e. Saltarel, Anzolin, Di Girolamo. All. Cresta.

POLONIA: Karsznia 1, Wika 13, Jakubowska 8, Lange 14, Czerwonka 5, Bladocha 3, Szymczyk (L). Derczynska 16, Jucha 1, Poletek 1, Majcyrowicz 1, Krzyzak, Rozanska 2. N.e. Musial, Sierpowska, Bogucka, Krzyzak Nadia, Zieja, Chmielewska, Kubiszewska, Kasprow, Przybylska. All. Kwiecinski.

Durata: 29’, 26’, 23’, 23’.

Italia: a 5, bs 15, m 10, et 34.

Polonia: a 16, bs 10, m 4, et 23.

24 GIUGNO | ITALIA-POLONIA 3-0 (25-20, 25-22, 25-20)

ITALIA: Zannese 12, Pettiti 6, Saltarel 15, Borello 10, Sonego 6, Jakic 1, Simeonov (L). Bianchin 1. N.e. Crotta, Gaye, Martinengo, Citelli, Uwadiae, Anzolin, Di Girolamo, Fioretti. All. Cresta.

POLONIA: Jucha 1, Derczynska 11, Jakubowska 4, Lange 4, Czerwonka 14, Bladocha 1, Bogucka (L). Poletek 5, Majcyrowicz 1, Krzyzak 5, Karsznia 1, Rozanska 1, Szymczyk. N.e. Wika, Musial, Sierpowska, Krzyzak Nadia, Zieja, Chmielewska, Kubiszewska, Kasprow, Przybylska. All. Kwiecinski.

Durata: 26’, 28’, 24’.

Italia: a 11, bs 5, m 8, et 14.

Polonia: a 5, bs 11, m 6, et 24.