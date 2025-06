Silver Nations League: Italia ko solo al tie break contro Olanda e Francia

CAEN (FRANCIA)- Avvio non certo fortunato per gli azzurri nella prima giornata della Silver Nations League 2025 iniziata oggi a Caen in Francia. Gli azzurri di Marchesi hanno ceduto ad Olanda e Francia con il medesimo punteggio di 3-2. L’obiettivo della nostra rinnovata nazionale resta quello di migliorare il quinto posto ottenuto nell’edizione dello scorso anno.

L’avventura degli azzurri in Francia è iniziata questa mattina. Il positivo approccio alla gara ed i primi due set vinti, non sono bastati all’Italia, che ha poi dovuto cedere all’Olanda 3-2 (25-27, 23-25, 25-23, 25-18, 15-12). Stesso destino per la gara del pomeriggio. Al Palais des Sports di Caen, teatro in questa tre giorni delle gare della Silver Nations League, gli azzurri hanno affrontato i padroni di casa. Una gara equilibrata e combattuta sin dalle prime battute di gioco e che, dopo circa due ore, ha premiato la Francia, vittoriosa al tie-break 2-3 (15-25, 25-15, 19-25, 25-19, 11-15).

Nonostante le due sconfitte, il campo ha regalato ottime indicazioni ed ha evidenziato il buon lavoro svolto dagli azzurri in questi mesi di preparazione. Il torneo, in questo senso, sarà utile anche per preparare al meglio i prossimi due eventi: il Torneo Internazionale di Assen, in programma in Olanda dal 4 al 7 luglio e, soprattutto, i Campionati Europei, rassegna continentale che prenderà invece il via il 28 luglio per concludersi sabato 2 agosto a Gyor (Ungheria).

Domani, la seconda giornata di gare si aprirà con la sfida tra Italia e Lettonia alle ore 9, mentre nel pomeriggio, alle ore 15.45, gli azzurri affronteranno la Serbia. Domenica 29 giugno è in programma invece l’ultima uscita, alle ore 9 sarà Italia-Ungheria.

Le parole di Mattia Cordioli

« Oggi purtroppo non è andata come volevamo; abbiamo perso due partite al tie-break combattutissime. Tutto il torneo è equilibrato, visti anche i risultati delle altre partite. Si può vincere e si può perdere con tutti. Domani affrontiamo Lettonia e Serbia e non c’è altra soluzione se non recuperare quello che abbiamo perso oggi, recuperare un po’ di energie perché abbiamo speso tanto. Non c’è molto tempo perché domani mattina alle 9 saremo già in campo, però bisogna tornare a vincere, tornare a esultare tutti insieme per il lavoro svolto in questi sei mesi che sta dando frutti dal punto di vista del lavoro di squadra; ora però abbiamo bisogno anche dei risultati ».

I tabellini

OLANDA-ITALIA 3-2 (25-27, 23-25, 25-23, 25-18, 15-12)

OLANDA: Goethals 7, Nasari 13, Villgran 6, Van Den Broek 1, Van Den End 5, Koning 16, Van Damme (L). Poortman 3, Adema 13, Van Zevenbergen, Hulzebosch 4. N.e. De Haas, Delic.

ITALIA: Ripani 13, Crocetti 9, Nadai 15, Issi 10, Ignoto 7, Dalmasso 2, Mangiacapra (L). Di Ielsi 1, Cordioli. N.e. Burzacchi, Cuoghi, Invernizzi, Orsolini, Dalpane. All. Marchesi

Arbitri: Le Balc’h, Aleksic-Capell

Durata: 28', 27', 24', 23', 15' Tot: 117’

Olanda: a 11, bs 12, mv 9, et 48

Italia: a 6, bs 12, mv 5, et 45



ITALIA-FRANCIA 2-3 (15-25, 25-15, 19-25, 25-19, 11-15)

ITALIA: Nadai 4, Issi 9, Ignoto 5, Dalmasso 5, Ripani 15, Crocetti, Mangiacapra (L). Di Ielsi 7, Cordioli 7, Dalpane. N.e. Burzacchi, Cuoghi, Invernizzi, Orsolini. All. Marchesi

FRANCIA: Roget 13, Le Francois 7, Guiheneuf 8, Wolniewicz 15, Lacroix Desmazes 6, Troussard 2, Courmont (L). Laronce, Jagu, Rambeau 11. All. Duvivier.

Arbitri: Murulo, Plesnik

Durata: 18’, 20’, 23’, 26’, 24’ Tot : 111’

Italia: a 5, bs 10, mv 7, et 36

Francia: a 10, bs 10, mv 12, et 43

SILVER NATIONS LEAGUE | IL CALENDARIO

27 GIUGNO

Ore 9: Serbia-Francia 3-0 (25-18, 25-21, 25-18)

Ore 11: Olanda-Italia 3-2 (25-27, 23-25, 25-23, 25-18, 15-12)

Ore 14: Ungheria-Lettonia 3-2 (25-22, 20-25, 25-20, 19-25, 15-10)

Ore 16.45: Italia-Francia 2-3 (15-25, 25-15, 19-25, 25-19, 11-15)

Ore 18.30: Olanda-Lettonia

Ore 20.15: Serbia-Ungheria

28 GIUGNO

Ore 9: Lettonia-Italia

Ore 11: Serbia-Olanda

Ore 14: Francia-Ungheria

Ore 15.45: Italia-Serbia

Ore 17.30: Ungheria-Olanda

Ore 19.15: Lettonia-Francia

29 GIUGNO

Ore 9: Italia-Ungheria

Ore 10.45: Francia-Olanda

Ore 12.30: Lettonia-Serbia