La nazionale di sitting cede a Lettonia e Serbia

CAEN (FRANCIA) - Ancora una giornata negativa per la nazionale maschile di sitting volley nell' edizione 2025 della Silver Nations League 2025. Dopo l’amaro esordio di ieri, venerdì 27 giugno, in cui gli azzurri hanno perso al tie-break entrambe le gare di giornata contro Olanda e Francia, la nazionale di Marcello Marchesi oggi è tornata in campo per affrontare Lettonia e Serbia. Purtroppo, anche nella giornata odierna, l’Italia ha collezionato due sconfitte.

Ad aprire la giornata di gare è stata la sfida tra la Lettonia e gli azzurri. Dopo aver vinto il primo set, la nazionale lettone è riuscita a ribaltare il risultato, superando 3-1 (23-25, 25-18, 25-14, 25-12) Ripani e compagni. Stesso destino per il match del pomeriggio. L’Italia ha affrontato la Serbia, reduce dalla sconfitta in mattinata contro l’Olanda. Dopo essersi imposta nel primo parziale, la formazione di Marchesi non è riuscita a chiudere a suo favore la sfida; alla fine, è stata la Serbia a sorridere aggiudicandosi il match 1-3 (25-23, 19-25, 21-25, 22-25).

Dunque, quarta sconfitta in quattro gare giocate per la nuova nazionale azzurra che domani tornerà in campo per l’ultima uscita della manifestazione, alle ore 9 contro l’Ungheria. Il lavoro degli azzurri continuerà poi in vista dei prossimi due eventi: il Torneo Internazionale di Assen, in programma in Olanda dal 4 al 7 luglio e i Campionati Europei, rassegna continentale che prenderà invece il via il 28 luglio per concludersi sabato 2 agosto a Gyor (Ungheria).