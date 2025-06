L’Italia è in mood Velasco. Ritiro con amici e libertà

La Nazionale femminile è al lavoro a Cervia: si prepara l’ultima settimana di partite in Olanda per accedere alle Finals in Polonia. Dopo 8 vittorie in altrettanti match, basterà un solo trionfo

Luca Muzzioli Pubblicato il 29 giugno 2025, 06:30 1 min Italvolley