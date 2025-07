Europei U.16 Femminili: domani Italia-Lituania, parla Monica Cresta

TIRANA (ALBANIA)- Il tempo dell'attesa è finita. Partiranno domani in Albania e Kosovo i Campionati Europei under 16 femminili. Le azzurre, che hanno rifinito la preparazione al Centro Federale Pavesi di Milano, durante il quale il tecnico Monica Cresta ha potuto lavorare più intensamente in vista dell’importante appuntamento, le quattordici selezionate sono partite alla volta di Tirana (Albania), dove resteranno fino al 13 luglio. Il debutto ufficiale al Tirana Olympic Park è in programma domani alle ore 20 contro la Lituania.

L’Italia si presenta a questa competizione forte del buon percorso nel 2° Round di Qualificazione CEV chiuso al primo posto con tre vittorie su tre gare giocate, tra cui una rimonta decisiva contro la Spagna.

Dopo aver concluso un mese di giugno intenso, impreziosito da diverse amichevoli contro le pari età del Kosovo e della Polonia, ora la squadra azzurra è pronta a dire la sua nella rassegna continentale di categoria. Inserita nella pool I, che si giocherà a Tirana (Albania) l’Italia dovrà vedersela con Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna e Ucraina.

Le parole di Monica Cresta

« Abbiamo lavorato tanto nell’ultimo periodo per farci trovare pronte; i test contro il Kosovo e la Polonia sono stati utili in questo senso. Siamo partite con un gruppo più ampio fino ad arrivare alle quattordici ragazze che abbiamo scelto, che provengono da dieci società differenti e che si stanno conoscendo sempre più, giorno dopo giorno. È un gruppo che è cambiato molto da gennaio, prima con il Torneo Wevza e poi le qualificazioni di aprile. Le atlete sono molto giovani ma lavoriamo assieme con estrema attenzione; stiamo provando a trovare la giusta quadra con situazioni nuove ».

L’Italia farà il proprio esordio domani alle 20 contro la Lituania:

« Un gruppo con delle altezze importanti che abbiamo visto poche volte in azione. È una formazione con delle fisicità notevoli, ma noi abbiamo lavorato per questo e siamo pronte ad affrontare qualsiasi tipo di squadra. Per quanto riguarda il girone, conosciamo la Polonia, la Francia e la Spagna con le quali abbiamo già giocato. Con la Polonia abbiamo disputato tre amichevoli nel corso di un raduno a Rimini. Le sfide si sono concluse con due vittorie per loro e un successo per noi. È stata una bellissima gara in cui, nonostante l’assenza di Seyna Maura Gaye, alle prese con un risentimento muscolare, siamo riuscite ad esprimere al meglio il nostro gioco; un risultato finale che è andato di fatto a constatare la crescita del nostro gruppo. La Francia l’abbiamo incontrata a gennaio e con loro abbiamo fatto un collegiale ad aprile. Con la Spagna invece, abbiamo giocato sia durante il Torneo di Qualificazione che a gennaio. Conosciamo molto bene queste tre squadre che sono attrezzate, forti e fisicamente importanti; sappiamo dunque a cosa andremo incontro e la difficoltà del girone ».

Questa in Albania sarà la prima uscita ufficiale di Monica Cresta sulla panchina della nazionale under 16 femminile, dopo molti anni nel settore giovanile maschile:

« Devo dire che non trovo molte differenze. Le ragazze sono diverse per alcuni aspetti, ma simili per altri. Nel senso che in questa fascia d’età, tra i 13 e 15 anni, ritrovo le stesse difficoltà che hanno i ragazzi. L’unica cosa che posso dire è che, da un punto di vista tecnico, le ragazze sono molto propositive. Mi ascoltano, lavorano sodo e hanno voglia di imparare. Quindi sono contenta, e non vediamo l’ora di iniziare! ».

IL MEDAGLIERE DELLE AZZURRE AI CAMPIONATI EUROPEI U16

2017 Oro (Sofia); 2019 Argento (Trieste); 2021 Argento (Nyiregyhaza)

POOL I IN ALBANIA:

Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

Il calendario delle azzurrine:

02/07, ore 20: Lituania-ITALIA

03/07, ore 20: ITALIA-Ucraina

04/07, ore 15: Francia-ITALIA

06/07, ore 15: ITALIA-Polonia

07/07, ore 20: Bulgaria-ITALIA

09/07, ore 12:30: Spagna-ITALIA

10/07, ore 17:30: ITALIA-Albania

LE ATLETE CONVOCATE:

Chiara Bianchin (Top Volley Verona); Matilde Borello (In Volley Chieri – Cambiano); Valeria Citelli, Erika Jakic (Sc. Pall. Anderlini); Nicole Crotta, Sofia Saltarel (Imoco Volley); Ester Fioretti (Viscontini Volley); Seyna Maura Gaye, Alice Pettiti (Volleyro’ Casal de Pazzi); Sofia Martinengo (Volley Academy Wekondor); Kaila Simeonov (Volley Piacenza); Anna Giulia Sonego, Beatrice Zannese (Chions Fiume Volley); Hillary Uwadiae (Volley Bergamo 1991).

LO STAFF AZZURRO:

Monica Cresta (Allenatore); Claudio Feyles (Secondo Allenatore); Riccardo Rocco (Assistente Allenatore); Glauco Ranocchi (Preparatore Atletico); Carlotta Vinciguerra (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Andrea Bobba (Medico); Giovanni Dossi (Team Manager).