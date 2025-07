Europei U.16 F.: l'Italia supera la Lituania all'esordio

TIRANA (ALBANIA) - Bella partenza della nazionale Under 16 femminile nell' Europeo di categoria in corso di svolgimento in Albania. La nostra nazionale stasera, all’Olympic Park di Tirana, hanno battuto 3-0 (27-25, 25-17, 25-16) la Lituania. Una vittoria netta per l’Italia che ha da subito imposto il suo gioco, nonostante un primo set ben giocato dalle avversarie. Top scorer della gara Seyna Gaye, con 13 punti messi a segno. Domani le azzurrine torneranno in campo alle ore 20 per affrontare l’Ucraina, che questa mattina ha ceduto 2-3 (25-21, 19-25, 22-25, 25-19, 12-15) alla Bulgaria.

La Lituania prende subito le redini del gioco portandosi sul +3 (prima 6-3, poi 12-9). Con un avvio deciso, la squadra lituana riesce a mantenere per larghi tratti il controllo del set, allungando il punteggio nei momenti cruciali. Poi, con la squadra avversaria in difficoltà, l’Italia ristabilisce la parità e con freddezza chiude il set 27-25.

Dopo una breve fase di equilibrio (4-4), il secondo parziale premia da subito le azzurrine. L’Italia, sempre avanti, impone il suo gioco, controllando il ritmo del set: 12-7, 16-10, 21-14. Le ragazze di Cresta non lasciano scampo alle avversarie e si aggiudicano la seconda frazione di gioco sul 25-17.

Non c’è storia nel terzo parziale, con le azzurrine che in 23 minuti chiudono i conti. Grazie ad una buona gestione, l'Italia conduce con precisione la gara. Con la Lituania in difficoltà, il margine diventa sempre più ampio: prima +9 (17-8) poi +11 (20-9). Alla fine, l’Italia mette in cassaforte anche il terzo set, chiuso con il punteggio di 25-16.

Il tabellino

LITUANIA – ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

LITUANIA: Dilyte 1, Tretjekovaite 1, Jatkonyte 11, Vaitulionyte 3, Preiksaityte 4, Simanskyte 7, Gasiunaite (L). Vitosyte 2, Cerkauskaite, Jociute, Jurkeviciute 1. N.e.: Dapkute, Taraseviciute, Gaileviciute.

ITALIA: Zannese 6, Pettiti 11, Gaye 13, Borello 4, Sonego 5, Jakic 1, Simeonov (L). Bianchin 1, Martinengo 6, N.e.: Crotta, Citelli, Saltarel, Uwadiae, Fioretti. All. Cresta.

Durata: 29’, 24’, 23’. Tot: 76’

Lituania: a 6, bs 11, mv 6, et 30

Italia: a 9, bs 11, mv 8, et 28

POOL I IN ALBANIA: Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

Il calendario delle azzurrine:

02/07, ore 20: Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

03/07, ore 20: ITALIA-Ucraina

04/07, ore 15: Francia-ITALIA

06/07, ore 15: ITALIA-Polonia

07/07, ore 20: Bulgaria-ITALIA

09/07, ore 12:30: Spagna-ITALIA

10/07, ore 17:30: ITALIA-Albania