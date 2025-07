Europei  U.22 F: a Costa Volpino al via le qualificazioni

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Prendono il via domani a Costa Volpino, in provincia di Bergamo le qualificazioni ai prossimi Campionati Europei Under 22 Femminili. Chi staccherà il pass sarà protagonista, dal 7 al 12 luglio 2026 a L’Aia in Olanda, nella rassegna continetale. La Nazionale Italiana guidata da Gaetano Gagliardi farà il suo esordio sabato contro la Repubblica Ceca alle ore 18.00.

Dopo un lungo periodo di preparazione, che ha visto il gruppo azzurro lavorare dal 19 maggio tra il Centro Pavesi FIPAV di Milano e Darfo Boario Terme (BS) – nel mezzo anche diversi test match contro la Cina – le azzurrine si preparano a scendere in campo per l’esordio ufficiale in una manifestazione che, come noto, anticipa di fatto il momento clou di questa stagione: i Campionati del Mondo, evento in programma dal 7 al 17 agosto a Surabaya, in Indonesia.

L’Italia, già in ritiro nella vicina Darfo Boario Terme, è stata inserita nella Pool A insieme a Repubblica Ceca e Portogallo. Il Torneo prenderà il via venerdì con la sfida delle ore 18 che vedrà opposte in campo Repubblica Ceca e Portogallo, mentre l’Italia, come detto, debutterà sabato 5 luglio (ore 18) contro la Repubblica Ceca, per poi chiudere la manifestazione domenica 6 luglio (ore 18) contro il Portogallo.

Le parole del tecnico Gaetano Gagliardi

« È un evento importante e siamo molto felici e orgogliosi di poterlo giocare in casa. Sappiamo perfettamente che è un appuntamento delicato e che si tratta di una tappa intermedia per il percorso di avvicinamento al Mondiale di quest’estate in Indonesia. Siamo consapevoli che per qualificarci ai prossimi Campionai Europei Under 22, senza troppi patemi d’animo, bisognerà arrivare primi e questo è chiaramente un aspetto da tenere in considerazione, ma credo che la squadra sia pronta ad affrontare questo tipo di percorso ».

L’talia è stata inserita nella Pool A e affronterà Repubblica Ceca e Portogallo, un torneo breve ma che andrà affrontato con grande concentrazione dalle azzurrine fin da subito:

« Storicamente la Repubblica Ceca è sempre stata sulla strada di questo gruppo, già dallo scorso anno. Abbiamo disputato la prima partita dell’Europeo contro di loro, in questo torneo ci giocheremo contro nella prima uscita e la affronteremo anche all’esordio nei prossimi Mondiali in Indonesia (7 luglio, ore 5 italiane, ndr). Quella di sabato a Costa Volpino – prosegue il tecnico – essendo la prima partita potrebbe nascondere qualche insidia, ma siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di situazione. Abbiamo messo a punto alcuni dettagli anche dopo i test match contro la Cina e contro la Seniores B azzurra. Abbiamo incontrato delle giuste difficoltà che ci hanno portato ad aggiustare il tiro su determinati aspetti – aggiunge il tecnico –. Recuperiamo ora il gruppo al 100%, anche perché alcune ragazze sono state impegnate con gli esami di maturità. Repubblica Ceca e Portogallo sono due squadre che dovrebbero aver mantenuto la stessa ossatura, però come noi potrebbero anche aver effettuato qualche cambiamento ».

Una squadra – l’Italia – che si conosce bene ma che ha ancora ampi margini di crescita dal punto di vista tecnico e non solo, con atlete che quest’anno sono state impegnate nei massimi campionati italiani:

« Abbiamo ragionato con la squadra su quelli che sono gli obiettivi, prendendo spunto anche dalla qualificazione all’Europeo dello scorso anno. Successivamente, durante la passata rassegna continentale abbiamo di volta in volta alzato l’asticella a partire dalla qualità di primo e secondo tocco dove le ragazze sono già sensibilmente migliorate. Sono soddisfatto. Abbiamo ancora ampi margini di miglioramento sulla fase di attacco, così come nella correlazione muro-difesa, fondamentale che anche nelle recenti amichevoli ci ha creato qualche problemino. Ritengo che da gennaio 2024 abbiamo sicuramente fatto dei notevoli passi avanti. Il gruppo è sicuramente importante. Alcune atlete – prosegue – hanno usufruito dell’esperienze fatte nel campionato di A1 anche se l’unica titolare è stata Manfredini. C’è bisogno di trovare continuità all’interno del campo, è questo l’aspetto fondamentale. Sono molto contento del gruppo, le atlete hanno delle caratteristiche significative che dobbiamo cercare di far fruttare al 100% ».

Il duro lavoro svolto durante i vari ritiri e la stretta collaborazione con la nazionale seniores di Julio Velasco hanno regalato alle azzurrine un importante opportunità di crescita:

« E’ stato un percorso importante ed estremamente costruttivo. Le ragazze che hanno terminato presto i campionati di A2 hanno poi avuto modo di allenarsi con il gruppo della seniores che iniziava il proprio percorso in quei giorni. Sicuramente è stato un periodo di lavoro che ha consentito alle mie atlete una sostanziale crescita complessiva. Stesso discorso vale per me – ammette –. Stare a stretto contatto con Julio Velasco e il suo staff è stato sicuramente un vantaggio che dobbiamo assolutamente cercare di sfruttare per ottimizzare il proseguo della stagione. Siamo fortunati ».

Una manifestazione importante impreziosita dall’opportunità di giocare tra le mura amiche di Costa Volpino:

« Giocare in casa è sempre un qualcosa di esaltante. In realtà che lo si faccia in casa o fuori quando indossiamo la maglia azzurra sappiamo di rappresentare i colori del nostro Paese o si impara a gestire e a governare questo tipo di pressione o altrimenti non si può praticare la pallavolo di un certo livello, soprattutto qui in Italia. Indossare la maglia azzurra è un onore ma allo stesso tempo si tratta di un qualcosa che ti porta a tenere sempre l’asticella puntata verso l’alto. È chiaro che ci sono sempre gli avversari dall’altra parte del campo, rivali che quando giocano contro di noi moltiplicano le loro forze. Giocare questo torneo in casa sicuramente ci darà stimoli maggiori. Siamo pronti per l’inizio della manifestazione, abbiamo un obiettivo da centrare e non vediamo l’ora di scendere in campo ».

IL ROSTER DELL' ITALIA-

Merit Chinenyenwa Adigwe, Anna Bardaro (Imoco Volley); Princess Omonigho Atamah, Gaia Moroni, Helena Sassolini (Pallvolo Lecco Alberto Picco A.D.); Teresa Maria Bosso (Mondovi Volley); Erika Esposito, Lisa Esposito (Volley Fratte); Emma Magnabosco (Fusion Team Volley); Linda Manfredini (Volley Bergamo); Dalila Marchesini (Esperia Volley); Silene Martinelli (ASD Altino); Nicole Piomboni (Volley Talmassons); Alessia Regoni (Chieri 76).

LO STAFF-

Gaetano Gagliardi (Primo Allenatore); Daniele Sciarrotta (Secondo Allenatore); Fabio Parazzoli (Assistente Allenatore/Preparatore Atletico); Emanuele Aime (Scoutman); Virginia Braghieri (Fisioterapista); Francesca Facchini (Medico); Alessio Di Iorio (Team Manager).

LE POOL-

POOL A: Italia, Repubblica Ceca, Portogallo

POOL B: Danimarca, Lettonia, Ucraina

POOL C: Inghilterra, Israele, Polonia, Slovacchia

POOL D: Irlanda, Norvegia, Spagna, Turchia

POOL E: Bulgaria, Croazia, Lussemburgo, Serbia

Il calendario dell’Italia | Pool a

4 luglio, ore 18: Portogallo-Repubblica Ceca

5 luglio, ore 18: Italia-Repubblica Ceca

6 luglio, ore 18: Italia-Portogallo