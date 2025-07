Qualificazioni Europei U.22 F: le azzurre superano 3-0 la Rep.Ceca

COSTA VOLPINO (BERGAMO)- Esordio vincente per l'Italia nelle qualificazioni all'Europeo Under 22 femminile che si stanno giocando a Costa Volpino in provincia di Bergamo. Stasera le azzurrine hanno superato con un netto 3-0 (25-19, 25-18, 25-23) la Repubblica Ceca e guardano con fiducia alla sfida di domani con il Portogallo (Ore 18.00) che vale la qualificazione alla rassegna continentale.

Top scorer del match il capitano azzurro Linda Manfredini con 13 punti messi a segno, seguita in doppia cifra da Piomboni e Adigwe, entrambe autrici di 11 punti.

Per questa prima uscita stagionale coach Gaetano Gagliardi si affida al sestetto composto dalla diagonale Sassolini-Adigwe, Manfredini e Marchesini centrali, Piomboni e Bosso schiacciatrici e Bardaro libero.

Inizio di primo set sostanzialmente equilibrato; la fase di studio tra le due formazioni prosegue punto a punto passando dal 3-3, 6-6, fino sul 9-9, momento della scossa azzurra. Servizio a rete ceco, attacco di Piomboni ben servita da Sassolini, ace di Adigwe e le azzurrine trovano il +4 sul 13-9. Il gioco delle atlete di coach Gagliardi diventa sempre più fluido: nuovo attacco di Adigwe (15-10), ace di Manfredini per il 17-11 Italia. La formazione azzurre continua a spingere forte sull’acceleratore: due muri consecutivi di Piomboni fissano il risultato sul 20-12. Sul finale la Repubblica Ceca tenta la risalita, reazione tardiva della formazione di coach Marek: il muro del capitano azzurro Manfredini ferma infatti il risultato sul 25-19. Italia-Repubblica Ceca 1-0.

Anche la fase iniziale della seconda frazione di gioco vede Italia e Repubblica Ceca lottare punto a punto (6-6, 8-8) ma sono sempre Manfredini e compagne a trovare il vantaggio sul 13-10, costringendo coach Marek al tempo tecnico. Sul 14-11 Italia sale in cattedra la schiacciatrice ceca Dvorakova che un interessante turno al servizio fissa il risultato in parità a quota 14; attacco out di Adigwe ed è sorpasso Repubblica Ceca (14-15). L’Italia subisce il colpo ma con determinazione riesce nuovamente a scappare via: spunto vincente sotto rete di Piomboni, seguita dallo spunto di Manfredini e dal muro di Marchesini per il +4 Italia (22-18). Sul finale di parziale è il capitano azzurro a prendersi la scena: tre ace consecutivi di Linda Manfredini e l’Italia chiude il set sul 25-18.

Nazionale azzurra che a inizio terza frazione di gioco parte con il piglio giusto. Dopo esser state ferme sul 3 pari sono le azzurrine a salire in cattedra: ace di Marchesini, attacco di Adigwe e due muri di Manfredini per il 9-5 Italia. La Repubblica Ceca si riporta sotto (13-10) e coach Gagliardi cambia Marchesini per Atamah; centrale azzurra che mette subito a terra la palla del 14-10, seguita dal muro di Bosso per il 15-10 Italia. Qualche rotazione per la nazionale azzurra. Manfredini e compagne continuano a macinare gioco: muro di Atamah, attacco di Bosso per il 21-14. Reazione Repubblica Ceca sul finale; le atlete di coach Marek con determinazione si riportano in scia tornando a -3 sul 22-19 costringendo l’Italia al time out. Al rientro in campo le ceche trovano il pareggio sul 23-23, ma un attacco di Adigwe prima e un muro a due di Manfredini e Bosso fissano il risultato sul 25-23. Italia-Repubblica Ceca 3-0.

Le parole di Anna Bardaro

« Era il nostro obiettivo principale vincere. Sappiamo bene che ogni partita è dura e che dobbiamo giocare sempre al massimo. Sono felice di come abbiamo esordito e di come abbiamo dimostrato la nostra crescita. Abbiamo cominciato a lavorare ormai da tempo ed è sempre bello vedere come il nostro gioco sia evoluto. Il finale di terzo set? Sapevamo che la Repubblica Ceca era un avversario da non sottovalutare. Abbiamo sbagliato a togliere il piede dall’acceleratore. Quando si sono avvicinate abbiamo però cominciato a spingere e sono molto felice di come sia andata a finire. La sfida di domani contro il Portogallo? Un match che va affrontato con grinta come abbiamo dimostrato di saper fare. Ora ci risposiamo, domani mattina abbiamo l’ultima seduta di allenamento e poi testa subito alla partita contro il Portogallo. Il pubblico? Noi diciamo sempre che è il settimo giocatore in campo. È bellissimo giocare qui a Costa Volpino e vedere tutte le persone e le bambine che ci acclamano…è bello essere un esempio per loro. Sono veramente felice di poter giocare questa manifestazione qui in Italia ».

Il Tabellino

ITALIA-REPUBBLICA CECA 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)

ITALIA: Sassolini 2, Piomboni 11, Marchesini 6, Adigwe 11, Bosso 8, Manfredini 13, Bardaro (L). Moroni 2, Atamah 3, Magnabosco. N.e. Regoni, Esposito E., Esposito L., Martinelli. All. Gagliardi.

REPUBBLICA CECA: Valentova 1, Formankova 1, Kelnarova 3, Jedilkova 6, Pragerova 1, Smolkova 2, Novakova (L). Tobiasova, Kalinova 1, Prusova 3, Prchalova 4, Dvorakova 11, Chiadova 3. N.e. Janska. All. Marek.

ARBITRI: Hayaux Du Tilly (FRA), Bardic (CRO).

Durata: 26’, 27’, 31’ Tot: 84'

Italia: a 8, bs 15, mv 16, et 24.

Repubblica Ceca: a 7, bs 11, mv 3, et 19.

il calendario della Pool A

4 luglio: Portogallo-Repubblica Ceca 3-0 (25-14, 25-22, 25-13)

5 luglio: Italia-Repubblica Ceca 3-0 (25-19, 25-18, 25-23)

6 luglio, ore 18: Italia-Portogallo