VNL: prima partita della 3^ week contro il Belgio per le azzurre

Le parole di Paola Egonu

« Stiamo vivendo un momento speciale, lavoriamo tanto e stiamo ottenendo ottimi risultati. Pensiamo partita per partita, non a quello che sta succedendo o accadrà. Potrebbe accadere di perdere una partita ma questo non dovrà sconfortarci perché siamo consapevoli di aver intrapreso un percorso nel corso del quale abbiamo affrontato e affronteremo nazionali molto forti che richiedono sempre un gioco di altissimo livello. Sappiamo che potrebbero arrivare delle difficoltà e sarà nostro dovere leggere la difficoltà nella maniera corretta per poi superarla. Non pensiamo alle nove o alle dieci vittorie consecutive che potremmo raggiungere, ma solo a giocare una partita alla volta, anzi un set alla volta. Sono sincera, non so se esistono segreti per quello che stiamo facendo e vivendo ma sono abbastanza convinta che la presenza e l’esempio di Monica De Gennaro siano stiano dimostrando determinanti per questo momento del team. È una giocatrice determinante in ogni aspetto: in allenamento ed in campo, con il suo grande carisma spinge noi tutte a dare il massimo. Veterane e giovani seguono il suo esempio e sono portate a dare il massimo per essere sempre pronte. In campo è una leader, una guida per tutte noi e credo che sia uno dei segreti che stanno rendendo questo gruppo speciale ».

Le parole di Gaia Giovannini

« Stiamo bene, siamo arrivate da un giorno qui in Olanda ed in generale è da molto tempo, oramai, che lavoriamo assieme. Siamo cariche per questa terza tappa di VNL, pronte per quattro partite molto toste da affrontare con serenità e senza metterci troppe pressioni in un momento della stagione molto importante. Oggi abbiamo svolto il primo allenamento in un impianto molto grande, abbiamo preso confidenza con questa struttura soprattutto dal punto di vista dei riferimenti e domani inizieremo a fare sul serio contro il Belgio. La pressione derivante dalla lunga striscia di vittorie c’è, questo è indubbio, ma d’altra parte genera una bella sensazione che dovremo essere brave a gestire provando a spostare sulle nostre avversarie questa tensione. Tutto quello che dobbiamo fare è restare tranquille e con massima serenità lavorare per dare il massimo partita dopo partita ».



LA LISTA DELLE 14 AZZURRE PER LA POOL 7-

Palleggiatrici: 3. Carlotta Cambi, 8. Alessia Orro.

Schiacciatrici: 2. Alice Degradi, 16. Stella Nervini, 17. Myriam Sylla, 22. Gaia Giovannini.

Centrali: 1. Anna Gray, 11. Anna Danesi (C), 14. Linda Nwakalor, 19. Sarah Fahr,

Opposti: 18. Paola Egonu, 24. Ekaterina Antropova.

Liberi: 6. Monica De Gennaro, 7. Eleonora Fersino.

LA LISTA DELLE 14 DEL BELGIO PER LA POOL 7-

Palleggiatrici: 2. Elise Van Sas (C), 8. Lara Nagels, 12. Charlotte Krenicky.

Schiacciatrici: 1. Saar Bertels, 5. Tea Radovic, 9. Nel Demeyer, 25. Eline Van Elsen.

Centrali: 4. Nathalie Lemmens, 7. Anna Koulberg, 20. Britt Fransen.

Opposti: 10. Martin Pauline, 22. Liese Verhelst.

Liberi: 16. Noor Debouck, 18. Britt Rampelberg.

C.T.: Kris Vansnick



I PRECEDENTI ITALIA-BELGIO

35 vittorie, 5 sconfitte, 40 match disputati.



Il calendario delle azzurre ad Apeldoorn

9 luglio: Italia-Belgio ore 17

10 luglio: Italia-Serbia ore 17

12 luglio: Italia-Turchia ore 19

13 luglio: Italia-Olanda ore 16



Pool 7 (Apeldoorn, Olanda) 9-13 luglio

Mercoledì 9 luglio

ore 13 Rep. Ceca-Serbia

ore 17 Italia-Belgio

ore 20:30 Olanda-Turchia.

Giovedì 10 luglio

ore 17 Italia-Serbia

ore 20:30 Belgio-Olanda

Venerdì 11 luglio

ore 17 Belgio-Serbia

ore 20:30 Rep. Ceca-Turchia

Sabato 12 luglio

ore 15 Rep. Ceca-Olanda

ore 19 Italia-Turchia

Domenica 13 luglio

ore 12:30 Rep. Ceca-Belgio

ore 16 Olanda-Italia

ore 20 Serbia-Turchia

Nazionale Femminile B: Martina Bracchi convocata in collegiale al Pavesi

Martina Bracchi è stata convocata per prendere parte al collegiale della Nazionale B in svolgimento presso il Centro Pavesi fino a venerdì 11 luglio. L'atleta sarà a disposizione di coach Carlo Parisi e del suo staff per lavorare in preparazione delle Universiadi 2025.