Europei U.16 F: le azzurrine superano la Spagna e volano in semifinale

TIRANA (ALBANIA) - Sesta vittoria in altrettante partite per la nazionale Under 16 Femminile di Monica Cresta impegnate nel Campionato Europeo di categoria. Le azzurrine oggi, nel penultimo impegno della Pool I, hanno battuto 3-0 (25-13, 25-21, 25-22) la Spagna conquistando, con una giornata di anticipo la qualificazione alle semifinali del torneo continentale. L’Italia tornerà nuovamente in campo domani 10 luglio alle ore 17.30 contro le padrone di casa dell’Albania, per provare a chiudere il girone a punteggio pieno e da imbattuta. Nella vittoria odierna contro la formazione spagnola (fin qui autrice di 3 successi in cinque gare), spiccano i 15 punti di Borello, top scorer del match, seguita in casa azzurra da Gaye e Martinengo con 13 punti. Tutta la squadra, guidata da Monica Cresta, si è dimostrata determinante per ottenere questo sesto successo nella competizione continentale di categoria.

Nel primo set la nazionale tricolore, dopo una prima fase di studio (4-4), non ha impiegato molto a prendere il controllo del gioco portandosi rapidamente sul +6 (11-5). Le azzurrine, con il passare delle azioni, non hanno mostrato flessioni: le attaccanti, ben imbeccate dalla regista Jakic, hanno messo a terra palloni pesanti (20-12) e il parziale è filato via senza difficoltà fino all’attacco vincente di Alice Pettiti, che ha fissato il punteggio sul 25-13.

Il copione non è sembrato cambiare nel secondo set con le giovanissime ragazze guidate da Monica Cresta che hanno spinto subito forte (8-3), costringendo la Spagna a inseguire. Le azzurrine hanno poi gestito bene il vantaggio fino al 24-18. In questa fase, però, l’Italia ha commesso qualche errore di troppo, permettendo alla Spagna di ricucire parzialmente fino al 24-21. Un time-out chiamato dalla panchina azzurra ha rimesso le cose in ordine e al rientro in campo un attacco vincente delle azzurrine ha chiuso il set sul 25-21. 2-0 tra Italia e Spagna.

Nel terzo set la nazionale tricolore ha dato fin da subito l’impressione di avere il controllo del gioco (12-5), gestendo il vantaggio fino al 18-12. Le azioni successive, però, hanno visto un ritorno della Spagna, che è riuscita a trovare il pareggio sul 20-20. Nelle fasi finali, l’Italia è stata brava a ricompattarsi e a chiudere il set con determinazione, trovando il punto decisivo che ha fissato il punteggio sul 25-22, spalancando così alle azzurrine le porte delle semifinali dei Campionati Europei Under 16 femminili.

Il tabellino-

ITALIA-SPAGNA 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

ITALIA: Jakic 2, Martinengo 13, Pettiti 5, Gaye 13, Borello 15, Sonego 1, Citelli (L), Simenov 1, Bianchin, Fioretti 2. N.e: Crotta, Saltarel, Uwadiae, Zannese. All. Cresta.

SPAGNA: Quintin 4, Carretero, Rueda 1, Vicente 9, O Callaghan 4, Van Mulders 11, Vallespir (L). Paterson, Ramos 4, Muntanola, Carralero, Vilar 2. N.e: Mena Sancho, Sanchez. All. Suarez Castelo

ARBITRI Deneri (Tur), Zanullari (Alb)

Durata: 21’, 26’, 25' Tot: 72'

Italia: a 6, bs 11, mv 4, et 21

Spagna: a 8, bs 7, mv 2, et 23

Il medagliere delle azzurre ai Campionati Europei U16

2017 Oro (Sofia); 2019 Argento (Trieste); 2021 Argento (Nyiregyhaza)

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

Calendario e risultati delle azzurrine

Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

ITALIA-Polonia 3-1 (25-18, 13-25, 26-24, 25-23)

Bulgaria-ITALIA 1-3 (14-25, 25-21, 22-25, 19-25)

ITALIA – Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

10/07, ITALIA-Albania