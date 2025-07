VNL: le azzurre sfidano la Turchia di Santarelli

APELDOORN (OLANDA)- Con la qualificazione già in tasca, forte delle 10 vittorie consecutive nell'edizione 2025 della Volleyball Nations League , 24 di fila a cavallo di due anni aperta nel giugno 2024 nella week 2 di VNL 2024 a Macao, la nazionale di Julio Velasco si appresta, domani, alle ore 19.00 alla Omnisport Arena di Apeldoorn, a sfidare l'ostica Turchia allenata da Daniele Santarelli che, da par suo, ha finora subito un’unica sconfitta (questa sera alle 20.30 scende in campo con la Rep. Ceca) per mano del Brasile nella precedente week disputata ad Istanbul. Numeri importanti che renderanno ancor più interessante ed attesa una delle rivalità più autentiche del volley internazionale femminile decisiva anche per disegnare in maniera quasi definitiva, ad una giornata dal termine della Pool 7, la classifica generale e quindi i possibili accoppiamenti in vista delle Finals di Lodz.

Le parole di Alessia Orro

« Sarà sicuramente una partita difficile e combattuta sappiamo che la Turchia è una squadra ostica che in tante occasioni ci ha messo in difficoltà. Sarà una partita difficile, bella da guardare e sicuramente da giocare e rappresenterà un momento importante per capire su cosa dobbiamo ancora lavorare per migliorare ulteriormente. Sono convinta che questo momento non abbia generato grosse pressioni. Non pensiamo a quante vittorie abbiamo ottenuto o ai record che potremmo battere perché siamo tutte focalizzate su cosa fare per essere sempre più competitive e solide in campo. Pensiamo a partita dopo partita, consapevoli che ripetere la scorsa annata sarà praticamente impossibile. Non dobbiamo e vogliamo pensare che il 2024 sia la normalità e pertanto questa consapevolezza ci sta aiutando e ci dovrà aiutare ad approcciare in maniera corretta a quanto dovremo affrontare partita dopo partita. Ci sono degli step da compiere e sappiamo che potremo completarli solo passando attraverso ad un pizzico di sofferenza. Al momento dobbiamo solo pensare ad allenarci, giocar bene, e provare a continuare a vincere ».

La lista delle 14 della Turchia ad Apeldoorn

Palleggiatrici: 12. Sahin, 13. Ozdemir.

Schiacciatrici: 6. S. Sahin, 9. Diken (C), 11. Cebecioglu, 20. Yaprak, 99. Karakurt.

Centrali: 8. Jack-Kisal, 15. Deniz, 18. Gunes, 19. Kalac.

Opposti: 4. Vargas.

Liberi: 1. Orge, 23. Eylul.

C.T.: Daniele Santarelli.

I precedenti Italia-Turchia

53 vittorie, 21 sconfitte, 74 match disputati.

Calendario e risultati delle azzurre ad Apeldoorn

Italia-Belgio 3-0 (25-19; 25-15; 25-18)

Italia-Serbia 3-0(25-17; 26-24; 25-20)

12 luglio: Italia-Turchia ore 19

13 luglio: Italia-Olanda ore 16



Pool 7 (Apeldoorn, Olanda) 9-13 luglio

Mercoledì 9 luglio

Rep. Ceca-Serbia 1-3 (25-22; 22-25; 26-28; 18-25)

Italia-Belgio 3-0 (25-19; 25-15; 25-18)

Olanda-Turchia 0-3 (19-25; 16-25; 21-25)

Giovedì 10 luglio

Italia-Serbia 3-0 (25-17; 26-24; 25-20)

Belgio-Olanda 1-3 (24-26; 22-25; 25-22; 22-25)

Venerdì 11 luglio

ore 17 Belgio-Serbia

ore 20:30 Rep. Ceca-Turchia

Sabato 12 luglio

ore 15 Rep. Ceca-Olanda

ore 19 Italia-Turchia

Domenica 13 luglio

ore 12:30 Rep. Ceca-Belgio

ore 16 Olanda-Italia

ore 20 Serbia-Turchia