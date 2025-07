VNL: scelti i 14 atleti per la week 3 di Lubiana

LUBIANA (SLOVENIA)- La nazionale maschile di Ferdinando De Giorgi è alla vigilia della trasferta di Lubiana dove si disputerà la week 3 di Volleyball Nations League a caccia dei punti necessari per conquistare la qualificazione alle Finals di Ningbo (Cina), in programma dal 30 luglio al 3 agosto.

Lunedì 14 luglio la Nazionale maschile partirà alle ore 11 da Venezia e raggiungerà in bus la città slovena, sede della terza e ultima week. Giannelli e compagni, dunque, andranno a caccia della qualificazione, a partire dalla sfida d’esordio in programma il 16 luglio alle ore 16:30 contro la Serbia. Successivamente gli azzurri sfideranno il giorno seguente sempre alle ore 16:30 l’Ucraina, per poi giocare dopo un giorno di pausa, il 19 luglio contro i padroni di casa della Slovenia alle ore 20.30.

L’Italia chiuderà la week 3 domenica 20 luglio, quando alle ore 16:30 incontrerà l’Olanda.

Il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, dopo una settimana di lavoro a Cavalese, ha diramato la lista dei 14 atleti convocati che andranno in Slovenia per l’ultima tappa della fase intercontinentale della VNL.