Sitting Volley 14 azzurre al lavoro per preparare l'Europeo

ROMA-Archiviato il torneo di Assen, il tradizionale appuntamento ospitato in Olanda che ha regalato alle azzurre del CT Pasquale D’Aniello un buon secondo posto, la nazionale femminile di sitting volley tornerà al lavoro sabato 19 luglio per un collegiale che terminerà mercoledì 23. Le azzurre poi partiranno alla volta di Gyor (Ungheria) per partecipare all’Europeo in programma dal 28 luglio al 2 agosto.