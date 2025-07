Mondiali U.19 F: l'Italia si arrende agli USA nei quarti

OSIJEK (CROAZIA) - Italia eliminata dalla rassegna iridata. La nazionale under 19 femminile non trova la settima vittoria in altrettante partite ai Campionati del Mondo di categoria, in corso di svolgimento tra Serbia e Croazia, ed esce ai quarti di finale. Alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) le ragazze di Roberta Maioli si arrendono, dopo una partita giocata ad altissimi livelli, al tie-break 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15) agli USA. Top scorer dell’incontro la statunitense Spears, autrice di 24 punti, seguita dall’azzurrina Stella Caruso (20).

L’Italia tornerà ora in campo domani, sabato 12 luglio alle ore 18.15, per la semifinale playoff 5°-8° posto contro il Giappone; compagine già affrontata e superata per 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21) nella pool D della manifestazione, disputatasi a Trstenik (Serbia).

In un primo set entusiasmante l’Italia parte subito bene (9-5, 14-10), ma gli USA ristabiliscono la parità sul 17-17. Nel momento decisivo le azzurrine si portano a +2 (20-18, 22-20), venendo però nuovamente rimontate (22-22). I vantaggi sono una battaglia, le ragazze di Maioli non capitalizzano nessuno dei quattro set point e cedono alle statunitensi con il punteggio di 29-31.

Nel secondo parziale è nuovamente l’Italia a mettere per prima la testa avanti (9-7, 13-10, 15-12) ma, come nella frazione precedente, gli USA non si scompongono e raggiungono le azzurrine sul 17-17. Attimi di paura per le ragazze di Maioli che si ritrovano sotto di tre lunghezze sul 19-22 e vengono richiamate in panchina per un time-out. Ultima parte di set giocata con grande coraggio dalle azzurrine, che prima si portano a +1 sul 23-22 e successivamente chiudono alla prima palla set utile sul 25-23.

Nel terzo set sono invece gli USA a premere subito sull’acceleratore (2-5, 4-7, 6-9). L’Italia però rimane in scia, pareggia i conti sul 11-11, passa in vantaggio con il +2 sul 16-14 e prende il largo arrivando al set point sul 24-20. Il primo non viene sfruttato, ma ci pensa comunque Talarico a trasformare la seconda palla set nel 2-1 per le azzurrine (25-21).

Gli USA dominano la prima metà di quarto set (1-6, 1-9) prima e (4-15, 12-19) dopo, ma le ragazze di Maioli non si arrendono e riescono a recuperare il vantaggio sulle statunitensi (16-19, 19-21). La parità arriva sul 23-23 e, come nel primo parziale, i vantaggi diventano una vera e propria battaglia; le azzurrine riescono ad annullare cinque palle set, ma si arrendono comunque sul 28-30 portando la sfida al tie-break.

L’Italia accusa il colpo del parziale precedente e nel tie-break decisivo soffre sotto ogni punto di vista le avversarie. Gli USA prendono subito il largo (1-3, 2-5, 3-7) costringendo Roberta Maioli a spendere entrambi i time-out per invertire la rotta; le azzurrine non trovano però le risposte giuste e si arrendono alle statunitensi sul 8-15.

Il Tabellino-

ITALIA – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)

ITALIA: Peroni 18, Quero 11, Spaziano 6, Tosini 12, Talarico 14, Caruso 20, Bonafede (L). Manda 1, Cornelli, Gordon 4. N.e. Guerra, Susio. All. Maioli.

USA: Anderson 17, Davis 19, Taylor 19, Harris 2, Spears 24, Nichols 4, Hayes (L). Emch 4, Hoppe 2, Kinney, Mambu, Wiest 4.

ARBITRI: Portela Raquel Fernanda Maia (POR), Bátkai-Katona Ágnes (HUN)

Durata set: 31’, 26’, 24’, 32’, 14’ Tot: 127’

Italia: a 4, bs 4, mv 17, et 25

USA: a 8, bs 12, mv 17, et 29

I RISULTATI DELLE AZZURRINE NELLA MANIFESTAZIONE-

Pool D

Italia-Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Italia-Cina 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)

Italia-Giappone 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)

Ottavi di finale

Italia – Argentina 3-1 (25-17, 22-25, 25-12, 25-12)

Quarti di finale

Italia – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)