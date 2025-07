Europei U.16.F: l'Italia cede in semifinale alla Turchia

TIRANA (ALBANIA)- Amara sconfitta in semifinale per la nazionale Under 16 femminile nei Campionati Europei di categoria . Le azzurrine di Monica Cresta, dopo aver vinto tutte le partite della Pool I, si sono arrese stasera all'Olimpik Park di Tirana al tie break per 3-2 (17-25, 17-25, 25-23, 25-19, 15-6) dopo essere stata in vantaggio di due set. Svanisce così il sogno di andare a giocare domani per il titolo continentale.

Domani, domenica 13 luglio, sarà dunque la squadra di Ozer a scendere in campo alle 19 per la finale 1°/2° posto contro la vincente dell’altra semifinale, una tra Repubblica Ceca e Polonia. Per l’Italia invece, in palio c’è la medaglia di bronzo. La gara è in programma domani, alle ore 16, all’Olimpik Park di Tirana.

La gara si apre all’insegna del massimo equilibrio, con le due squadre che si affrontano punto a punto fino al 6-6. È la Turchia a prendere l’iniziativa nella fase centrale del set, trovando un mini-allungo e portandosi prima sull’11-8 e poi sul 14-11. Nel momento di maggiore difficoltà, le azzurrine reagiscono con lucidità. Il parziale viene ribaltato con l’Italia che si porta sul 16-15, ridando fiducia alla squadra di Cresta. Da quel momento, l’Italia prende il largo, ampliando il vantaggio fino al 21-16. Con autorità, è Borello a mettere la firma sul 25-17 finale.

Il secondo parziale si apre nel segno dell’Italia, che fin dalle prime battute impone il proprio ritmo e prende saldamente il comando del gioco. Le azzurrine si portano subito sul 6-1. La reazione della Turchia è timida, mentre l’attacco italiano continua a colpire. Il vantaggio si amplia sull’11-6 e poi sul 15-8, con l’Italia che gestisce al meglio ogni fase del gioco. Nonostante un lieve tentativo di rientro delle avversarie (17-11), le ragazze di Cresta non si fanno sorprendere e ristabiliscono le distanze chiudendo il secondo set, esattamente come il primo, sul punteggio di 25-17.

Dopo due set dominati dall’Italia, la Turchia rialza la testa nel terzo parziale. L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si fronteggiano punto su punto (6-7, poi 9-9). Le azzurrine sembrano poter nuovamente imporre il proprio gioco, portandosi avanti sul 15-13. La Turchia, tuttavia, non si lascia intimidire e resta agganciata al punteggio. Nella fase finale, sul 21-21, è la nazionale turca a trovare il guizzo decisivo. Türkyaşar chiude 25-23, accorciando le distanze e riaprendo la sfida.

Il quarto set è un’autentica battaglia. Avvio sprint dell’Italia che impone subito un ritmo alto alla gara (4-0, 5-2, 7-5). La risposta della Turchia non tarda ad arrivare; galvanizzate dal successo nel terzo set, viene fuori il carattere delle turche che prima sorpassano 9-7 e poi allungano sulle azzurrine. In rimonta, la nazionale turca chiude il set 25-19, ristabilendo dunque la parità.

Nel parziale decisivo, la Turchia impone fin da subito un ritmo travolgente alla gara, portandosi rapidamente sul 6-0 e costringendo l’Italia alla rincorsa. Nonostante un timido rientro delle azzurrine (3-6), la Turchia mantiene ampio il vantaggio, allungando nuovamente fino al 9-4. La nazionale italiana deve arrendersi alla fine delle avversarie, che con freddezza chiudono il set e la gara con il punteggio di 15-6, staccando dunque il pass per la finalissima in programma domani, domenica 13 luglio, alle 19.

Il tabellino-

ITALIA – TURCHIA 2-3 (25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 6-15)

ITALIA Jakic 7, Martinengo 7, Pettiti 10, Gaye 22, Borello 20, Sonego, Simeonov (L). Bianchin 3, Citelli, Saltarel, Zannese. N.e.: Crotta, Uwadiae, Fioretti. All. Cresta.

TURCHIA Metin 9, Guzonjic 12, Demirag 1, Türkyaşar 21, Atasoy 3, Aylanganzeynep 4, Sener (L). Ovacikli, Durgunoyku 2, Donmezselen 8, Bal 9, Erdogan 5. N.e.: Atan, Caglayandere. All. Ozer

Durata 22’, 22’, 26’, 22’, 13’ Tot: 105’

Italia a 12, bs 12, mv 8, et 25

Turchia a 8, bs 13, mv 13, et 29

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

I risultati delle azzurrine-

02/07, Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

03/07, ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

04/07, Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

06/07, ITALIA-Polonia 3-1 (25-18, 13-25, 26-24, 25-23)

07/07, Bulgaria-ITALIA 1-3 (14-25, 25-21, 22-25, 19-25)

09/07, ITALIA – Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

10/07, ITALIA-Albania 3-0 (25-16, 25-10, 25-5)

Semifinali 1°-4° posto (Tirana)

12/7 ore 16: Italia - Turchia 2-3 (25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 6-15)

12/7 ore 19: Repubblica Ceca – Polonia

Finali (Tirana)

13/7 ore 16: 3°-4° posto

13/7 ore 19: 1°-2° posto