Europei U.16 F: l'Italia conquista la medaglia di bronzo

TIRANA (ALBANIA)- Si chiude con una medaglia di bronzo il percorso della nazionale under 16 femminile impegnata nei Campionati Europei di categoria a Tirana, in Albania. Le azzurrine di Monica Cresta, dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto e da imbattute collezionando sette vittorie su altrettante gare giocate, hanno dovuto cedere solamente in semifinale alla Turchi a, che si è imposta al tie-break 3-2. Questo pomeriggio, all’Olimpik Park di Tirana, le azzurrine hanno affrontato e superato nell’ultima gara della rassegna continentale la Repubblica Ceca con il punteggio di 3-0 (25-16, 28-26, 25-13). Top scorer del match Seina Gaye con 18 punti a referto, seguita da Borello (16) e Sonego (11). Un percorso sicuramente positivo quello della nazionale italiana che dunque conquista una bella medaglia di bronzo dopo l’argento ottenuto nel 2021 a Nyiregyhaza (Ungheria). L’avvio è all’insegna dell’equilibrio, con le due squadre che si fronteggiano punto su punto (5-5). Poi, è l’Italia ad alzare la testa portandosi prima a +3 (8-5), poi a +5 (12-7). Le azzurrine di Monica Cresta prendono il largo, ampliando il vantaggio fino al 17-9. La Repubblica Ceca è costretta ad inseguire e non può nulla contro le azzurrine che continuano a macinare punti. È Martinengo a chiudere il set in favore dell’Italia con il punteggio di 25-16.

Dopo un primo vantaggio delle azzurrine nel secondo parziale (6-3), la gara procede all’insegna dell’equilibrio, con l’Italia e la Repubblica Ceca che si affrontano a viso aperto (10-10, 15-15, 17-17, 19-19). È la nazionale ceca a provare un mini-allungo portandosi sul 21-19. Ma l’Italia, con grinta e determinazione, prima pareggia (24-24) e poi chiude i conti 28-26.

Nell’ultimo parziale, quello decisivo, l’Italia preme sull’acceleratore e impone fin da subito il proprio ritmo, prendendo saldamente il comando del gioco. Sempre avanti, le azzurrine mantengono ampio il vantaggio, prima 12-3, poi 17-7. Nel momento di maggiore difficoltà delle avversarie, le ragazze di Cresta continuano a colpire, gestendo al meglio ogni fase della partita. L’Italia chiude il set e la gara col punteggio di 25-13, conquistando una bella medaglia di bronzo.

Le parole del tecnico Monica Cresta -

« Siamo felicissime, è stato tutto bellissimo. Ringrazio tutti, in primis Marco Mencarelli che è stato al nostro fianco dall’inizio dell’anno. Grazie allo staff, a Giulio che ha creduto in me, alle ragazze per quanto fatto. In quaranta giorni, non solo hanno dato prova delle loro capacità, ma hanno mostrato un grande carattere. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Turchia, non era semplice scendere in campo contro la Repubblica Ceca. Ma devo dire che abbiamo disputato una grandissima gara, quindi sono davvero orgogliosa di loro ».

Il tabellino-

ITALIA – REPUBBLICA CECA 3-0 (25-16, 28-26, 25-13)

ITALIA Jakic 6, Martinengo 6, Pettiti 3, Gaye 18, Borello 16, Sonego 11, Simeonov (L). Bianchin 6, Citelli, Saltarel. N.e.: Crotta, Uwadiae, Fioretti, Zannese. All. Cresta.

REPUBBLICA CECA Mandova 5, Prokesova 1, Svecova 5, Capova 10, Mertova 1, Vavroliskova 5, Kuldanova (L). Mitacova, Smiskova 5, Krnacova 5, Zbejvalova, Necaskova 1. N.e.: Tuckova, Novakova. All. Starypavel

Durata: 24’, 35’, 22’ Tot: 81’

Italia a 11, bs 6, mv 15, et 17

Repubblica Ceca a 2, bs 5, mv 6, et 12

POOL I (Albania): Italia, Albania, Bulgaria, Francia, Lituania, Polonia, Spagna, Ucraina.

I risultati delle azzurrine-

02/07, Lituania-ITALIA 0-3 (25-27, 17-25, 16-25)

03/07, ITALIA-Ucraina 3-1 (25-14, 25-12, 22-25, 25-13)

04/07, Francia-ITALIA 1-3 (25-21, 18-25, 18-25, 19-25)

06/07, ITALIA-Polonia 3-1 (25-18, 13-25, 26-24, 25-23)

07/07, Bulgaria-ITALIA 1-3 (14-25, 25-21, 22-25, 19-25)

09/07, ITALIA – Spagna 3-0 (25-13, 25-21, 25-22)

10/07, ITALIA-Albania 3-0 (25-16, 25-10, 25-5)

SEMIFINALI 1°-4° POSTO (TIRANA)-

12/7 ore 16: Italia - Turchia 2-3 (25-17, 25-17, 23-25, 19-25, 6-15)

12/7 ore 19: Repubblica Ceca – Polonia 1-3 (25-23, 21-25, 20-25, 10-25)

FINALI (TIRANA)-

13/7 ore 16, 3°-4° posto: Italia – Repubblica Ceca 3-0 (25-16, 28-26, 25-13)

13/7 ore 19, 1°-2° posto: Turchia – Polonia

Il medagliere delle azzurre ai Campionati Europei U16

2017 Oro (Sofia); 2019 Argento (Trieste); 2021 Argento (Nyiregyhaza)

Il curriculum di Monica Cresta

Monica Cresta è nata ad Acqui Terme (AL) l'11 settembre 1973. Ha iniziato la sua carriera nel 1997 alla guida della Pallavolo Ovada in serie C femminile. Dal 2017 al 2019 ha ricoperto il ruolo di primo allenatore del Club Italia in serie A2 maschile conquistando per due stagioni consecutive la salvezza. Alla guida delle nazionali giovanili dal 2019, Monica Cresta ha raggiunto il secondo posto ai mondiali U21 in Bahrein nel 2019. Nel mese di aprile ha vinto il torneo Wevza U17 con il gruppo azzurro U17 che ha assegnato all'Italia la qualificazione agli Europei di Albania. Ai Campionati Europei Under 17 maschili giocati a Tirana la formazione guidata da Cresta ha concluso il proprio percorso al quarto posto. Nel 2023, l’Italia di Cresta vince il Torneo WEVZA Under 17 maschile a Darfo Boario Terme, staccando l’unico pass in palio per la fase finale dei Campionati Europei di categoria in Montenegro. A Podgorica, in Montenegro, gli azzurrini superano in finale 3-1 la Bulgaria, conquistando una medaglia d’oro. Nell’anno successivo, dopo essersi qualificata ai Campionati Europei di categoria, in virtù del primo posto ottenuto al 2nd round di Qualificazione a Policoro (MT), la nazionale Under 18 maschile di Monica Cresta conquista un importante medaglia d’argento alla rassegna continentale. Nell’estate 2025, Monica Cresta passa dal settore maschile a quello femminile. Con la nazionale under 16 femminile conquista una medaglia di bronzo ai Campionati Europei di categoria a Tirana, in Albania.

Le 14 azzurrine-

N° 1 CHIARA BIANCHIN

È nata a Vicenza il 30 settembre 2011. Altezza 172 cm. Ruolo Libero/Schiacciatrice. Gioca nel Top Volley Verona

N° 2 KAILA SIMEONOV

È nata a Vibo Valentia il 12 febbraio 2010. Altezza 176 cm. Ruolo Libero. Gioca nel Volley Piacenza

N° 4 NICOLE CROTTA

È nata a Lecco il 10 aprile 2010. Altezza 180 cm. Ruolo Palleggiatrice. Gioca nell’Imoco Volley

N° 5 ALICE PETTITI

È nata a Savigliano il 6 giugno 2010. Altezza 204 cm. Ruolo Centrale. Gioca nel Volleyro’ Casal de Pazzi

N° 7 SEYNA MAURA GAYE

È nata a Chivasso il 21 febbraio 2010. Altezza 189 cm. Ruolo Schiacciatrice. Gioca nel Volleyro’ Casal de Pazzi

N° 10 SOFIA MARTINENGO

È nata a Catania il 18 febbraio 2010. Altezza 186 cm. Ruolo schiacciatrice. Gioca nel Volleyro’ Casal de Pazzi

N° 11 ANNA GIULIA SONEGO

È nata a Pordenone il 13 gennaio 2012. Altezza 178 cm. Ruolo Centrale. Gioca nel Chions Fiume Volley

N° 12 VALERIA CITELLI

È nata a Modena il 20 giugno 2011. Altezza 166 cm. Ruolo Libero. Gioca nella Scuola di Pallavolo Anderlini

N° 14 SOFIA SALTAREL

È nata ad Iseo il 16 giugno 2010. Altezza 188 cm. Ruolo Opposto. Gioca nell’Imoco Volley

N° 16 HILLARY UWADIAE

È nata a Lodi il 2 settembre 2011. Altezza 180 cm. Ruolo Opposto. Gioca nel Volley Codogno

N° 20 ERIKA JAKIC

È nata a Ravenna il 30 maggio 2010. Altezza 179 cm. Ruolo Palleggiatrice. Gioca nella Scuola di Pallavolo Anderlini

N° 21 BEATRICE ZANNESE

È nata a San Vito al Tagliamento l’1 gennaio 2011. Altezza 183 cm. Ruolo Schiacciatrice. Gioca nel Chions Fiume Volley

N° 22 MATILDE BORELLO

È nata a Mondovi il 23 agosto 2010. Altezza 186 cm. Ruolo schiacciatrice. Gioca nell’Imoco Volley

N° 24 ESTER FIORETTI

È nata a Milano il 21 aprile 2010. Altezza 195 cm. Ruolo Centrale. Gioca nel Viscontini Volley

Lo staff azzurro-

Monica Cresta (Allenatore); Claudio Feyles (Secondo Allenatore); Riccardo Rocco (Assistente Allenatore); Glauco Ranocchi (Preparatore Atletico); Carlotta Vinciguerra (Scoutman); Mattia Cordenos (Fisioterapista); Andrea Bobba (Medico); Giovanni Dossi (Team Manager).