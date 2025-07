Mondiali U.19 F: Italia al quinto posto, superata la Cina

OSIJEK (CROAZIA) - Un quinto posto forse al di sotto delle aspettative ma comunque di prestigio per la nazionale Under 19 femminile che stasera alla SD Dvorana Gradski VRT Small Hall di Osijek (Croazia) nella finalina ha superato al tie break in rimonta al per 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15) la Cina.

Top scorer dell’incontro la cinese Chen con 29 punti a referto.

L’Italia parte male in questa finale e si ritrova sotto di due set. In entrambi i parziali le asiatiche staccano le azzurrine nel momento decisivo e chiudono il primo sul 18-25 e il secondo con il punteggio di 21-25.

La reazione delle ragazze di Maioli non tarda però ad arrivare e, nella terza frazione, le azzurrine vanno avanti (16-10, 21-17), ma si fanno rimontare dalle cinesi. I vantaggi sorridono però all’Italia che chiude sul 27-25.

Nel quarto set la Cina accusa il colpo e va sotto come nella frazione precedente (16-12, 21-14). L’Italia è attenta e gestisce il vantaggio fino al 25-17 conclusivo.

Al tie-break le azzurrine non partono bene e vanno subito in svantaggio (2-5, 5-10, 8-12). Anche in questa situazione però, la squadra reagisce e riesce a rimontare, archiviando la pratica con il punteggio di 17-15.

Il tabellino-

ITALIA – CINA 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15)

ITALIA: Peroni 9, Quero 19, Spaziano 5, Tosini 13, Talarico 11, Caruso 21, Bonafede (L). Manda, Cornelli, Gordon 10. N.e. Susio, Guerra. All. Maioli

CINA: Huang 21, Guo 12, Cao 16, Zhai 5, Chen 29, Shi 4, Song (L). Chen, Wang 1. N.e. Jin, Li, Chen. All. Yuan

ARBITRI: Romano Fernando Andres (ARG),Al Yahya Mosa Salim Azeez (IRQ)

Durata set: 24’, 24’, 28’, 21’, 21’ Tot: 118’

Italia: a 9, bs 4, mv 10, et 19

Cina: a 8, bs 3, mv 11, et 20

I risultati delle azzurrine nella manifestazione-

Pool D

Italia-Cile 3-0 (25-9, 25-17, 25-11)

Italia-Belgio 3-1 (17-25, 25-12, 25-21, 25-14)

Italia-Tunisia 3-0 (25-23, 25-22, 25-18)

Italia-Cina 3-1 (13-25, 28-26, 27-25, 25-17)

Italia-Giappone 3-1 (25-21, 16-25, 25-22, 25-21)

Ottavi di finale

Italia – Argentina 3-1 (25-17, 22-25, 25-12, 25-12)

Quarti di finale

Italia – USA 2-3 (29-31, 25-23, 25-21, 28-30, 8-15)

Semifinale playoff 5°-8° posto

Italia – Giappone 3-2 (16-25, 25-20, 26-28, 25-22, 15-7)

Finale 5°-6° posto

Italia – Cina 3-2 (18-25, 21-25, 27-25, 25-17, 17-15)