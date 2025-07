VNL: azzurre al lavoro per preparare le Finals

MILANO- Tornano al lavoro le azzurre in vista delle Finals di VNL in programma a Lodz dal 23 al 27 luglio. Domani la nazionale si ritroverà al Centro Pavesi di Milano per tre giorni di collegiale prima di partire alla volta della Polonia (lunedi 21 luglio). Il CT Julio Velasco ha convocato per questo momento di preparazione le 14 atlete che hanno preso parte all’ultima week della fase intercontinentale di VNL ad Apeldoorn con l’aggiunta della centrale Yasmina Akrari aggregata al gruppo fino a domenica 20 luglio.