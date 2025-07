Universiadi: le azzurre vincono all'esordio contro gli Stati Uniti

BERLINO- Parte nel migliore dei modi l'avventura della nazionale femminile di Carlo Parisi alle Universiadi 2025 che hanno preso il via oggi a Berlino. L'Italia si è imposta, nella prima partita della Pool D, in poco più di un'ora per 3-0 (25-20, 25-9, 25-17) agli Stati Uniti in un match dominato in lungo e largo da Malual e socie.

Top scorer dell’incontro l’opposto azzurro Adhuoljok Malual con 15 punti, in doppia cifra tra le azzure anche Benedetta Sartori e Loveth Omoruyi, entrambe autrici di 12 punti. Archiviata questa prima sfida, l’Italia tornerà in campo domani alle ore 20 contro Cina Taipei, vittoriosa nella prima uscita contro l’Australia, superata 3-0 (25-13, 25-10, 25-18).