Universiadi: terza vittoria per 3-0 degli azzurri, superati gli USA

Altra sfida non semplice per Catania e compagni, bravi a scendere in campo con il piglio giusto e a confermare quanto di buono mostrato nella difficile sfida di ieri vinta contro i padroni di casa della Germania. Nonostante la sconfitta top scorer del match lo statunitense Micah Claveland Goss, autore di 14 punti, alle sue spalle l’azzurro Tommaso Guzzo con 10 punti messi a referto. Archiviato il successo di oggi la formazione tricolore si prepara ora ad affrontare la fase a eliminazione diretta: nei Quarti di Finale, in programma lunedì 21 alle ore 14, l’Italia affronterà la Repubblica Ceca: l’obiettivo per gli azzurri sarà quello di allungare la striscia vincente e avvicinarsi dunque alla fase più calda della manifestazione.

Primo set a stampo azzurro. Degli uomini di Fanizza il primo allungo: gli azzurri si sono portati subito sopra passando dal 7-2 al 10-5, costringendo dunque gli Stati Uniti alla rincorsa. Formazione statunitense che con determinazione ha tentato la risalita (10-7), riuscendo a tornare a contatto sul 11-10, momento però del secondo e decisivo allungo italiano. Catania e compagni hanno infatti staccato nuovamente i rivali a +6 sul 18-12; finale in discesa per l’Italia (23-15) fino sul 25-17 che ha decretato la fine del primo parziale.

Dominio azzurro anche nella seconda frazione di gioco. Dopo esser state ferme a quota 4, l’Italia è riuscita a trovare l’allungo: dal 6-4 la formazione tricolore a metà set è riuscita a fissare il punteggio sul 15-11. Passa il tempo e cresce il divario tra le due formazioni con gli Stati Uniti di coach Kniffin in vera e propria balia degli azzurri (17-12). Vantaggio che gli azzurri nel finale hanno incrementato (22-15) fino a chiudere il set sul 25-18.

Partenza decisa a inizio terzo parziale per gli americani: gli Stati Uniti hanno trovato subito un buon break (0-4, 2-6), ma preziosa è stata la reazione dell’Italia che si è ricomposta fino a ristabilire la parità a quota 7. La sfida è poi proseguita punto a punto (9-9, 11-11, 15-15) fino sul 17-17, momento decisivo del match che ha visto gli azzurri tornare prima sopra sul 19-17, per poi trovare lo sprint finale (24-20): un attacco d Truocchio ha chiuso il match sul 25-21.

Il tabellino-

ITALIA-STATI UNITI 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

ITALIA: Crosato 4, Boninfante 4, Sani 3, Comparoni 5, Guzzo 10, Magalini 8, Catania (L). Cianciotta 4, Barotto 2, Fanizza, Orioli 2, Truocchio 5. All. Fanizza.

STATI UNITI: Schulten, Kosty 7, Weber 4, Goss 14, Ennis 2, Brown 3, Aitken (L). Cuppett, Restrepo 1, Rigg 4, Tumas, Winn. All. Kniffin.

Durata: 21’, 25’, 26’. Tot:72'

Italia: a 11, bs 12, mv 5, et 20.

Stati Uniti: a 8, bs 16, mv 3, et 28.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI-

Italia-Corea del Sud 3-0 (25-23, 25-23, 25-19)

Italia-Germania 3-0 (25-20, 25-23, 32-30)

Italia-Stati Uniti 3-0 (25-17, 25-18, 25-21)

QUARTO DI FINALE-

21/07, ore 14: Italia-Repubblica Ceca.

SEMIFINALI-

22/07, dalle ore 17 alle ore 20.

FINALE-

24/07

3/4° posto, ore 17.

1/2° posto, ore 20.