VNL: gli azzurri battono la Slovenia, il secondo posto ad un passo

L'Italia ha fatto sua un’importante sfida, confermando l'ottimo cammino in questa VNL nella quale ha conquistato 25 punti, con 30 set vinti e 14 persi.

La sfida di domani contro l’Olanda rappresenta il 190esimo confronto tra le due Nazionali, con ben 83 vittorie italiane. Gli orange, in questa Week di VNL, sono usciti sconfitti in tutte e tre le gare giocate a Lubiana contro Ucraina, Slovenia e Canada.

Tornando alla gara odierna il CT De Giorgi ha schierato Giannelli in regia, Rychlicki opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Anzani e Galassi al centro con Balaso libero. Dall’altra parte coach Soli ha scelto Planinšič palleggiatore, T. Štern opposto, Z. Štern e Možič schiacciatori, Kozamernik e Štalekar centrali e Okroglič libero

Primo set cominciato con una buona partenza degli azzurri, che seppur con vantaggi minimi, sono sempre rimasti avanti. Grazie ai colpi di Rychlicki e Michieletto, si sono portati prima sul 7-4, poi hanno trovato il +4 (10-6). Con il passare dei minuti, la gara è salita di intensità; Slovenia ha iniziato a rispondere con attacchi efficaci, trovando il pareggio sul 12-12. A questo punto De Giorgi ha chiamato time-out per dare nuove indicazioni. Al rientro in campo la battaglia sottorete è proseguita punto a punto (13-13, 15-15), fino a quando la Slovenia, brava in difesa e nel contrattacco, ha messo a segno il break (15-17).

Un ottimo turno al servizio di Giannelli ha riportato avanti l’Italia (18-17). Nel finale di set, due ace consecutivi di Rychlicki hanno permesso agli azzurri di allungare (23-20), prima che un errore al servizio della Slovenia chiudesse il parziale sul 25-22.

Secondo set partito con l’Italia avanti (6-4), ma la formazione di casa ha subito trovato il pareggio (6-6). L’Italia in questa fase del match ha dato l’impressione di aver il controllo anche se la Slovenia è stata sempre sul fiato sul collo degli azzurri (15-12). Con il passare delle azioni Giannelli e compagni provano a scrollarsi di dosso gli avversari e producono un nuovo allungo che li porta sul +4 (18-13). Sul 20-15 da registrare l’ingresso in campo di Bovolenta. Nel finale dopo una prima palla set fallita, l’Italia con Giannelli ha chiuso 25-20.

Terzo set che ha visto ancora una volta l’Italia avanti e autrice di una buona partenza (3-0), ma la squadra allenata da Soli si è rifatta sotto ed è cominciata una battaglia punto a punto come visto nel primo set (7-6). Un buon turno al servizio con Lavia ha dato il via al primo verso allungo (11-6) che ha costretto la panchina della Slovenia a chiamare time-out. Nella fase centrale gli azzurri Campioni del Mondo non hanno concesso quasi nulla agli avversari e sono andati sul (19-14); nel finale però c'è stato il prepotente ritorno della Slovenia che sembrava domata e invece è arrivata fino al -1 (21-20). Nelle battute finali, però, gli azzurri sono andati a prendersi con pieno merito la vittoria numero 9 (la terza a Lubiana) con il punteggio finale di 3-0 (25-22, 25-20-25-23).

I protagonisti-

Gianluca Galassi (Italia)- « È stata una gara non semplice, sapevamo che sarebbe stato un campo ostico. Abbiamo avuto un ottimo approccio all’inizio e questo ci ha permesso di vincere i primi due set. Poi loro, però, sono stati bravi a recuperare qualche punto e a fare una grande fase break. Tuttavia, siamo stati bravi noi a chiuderla come volevamo e a ottenere la vittoria piena. Siamo qualificati per le Finals. Ci siamo detti all’inizio che volevamo chiudere al meglio questa VNL, senza guardare la classifica e così abbiamo fatto, pensando una partita alla volta. Sappiamo benissimo che ora la Final Eight è davvero difficile, lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle. Intanto, però, domani abbiamo una partita con l’Olanda e daremo tutto per arrivare nel miglior modo possibile poi in Cina. Le sensazioni all’interno del gruppo sono super positive e forse ci manca solo un pochino di tempo per definire le ultime cose. Spero che riusciremo a sistemarle prima delle Finals. Aspetti che cureremo sicuramente nel migliore dei modi prima del Mondiale ».

Simone Anzani (Italia)- « Questa era la partita più bella da giocare in questa settimana di VNL perché sapevamo che sarebbe stata un'atmosfera particolare, come sempre capita dentro questo palazzetto. Quando si gioca contro di loro, contro i padroni di casa, è sempre bello perché c'è sempre un bel clima, di sportività anche, e noi abbiamo interpretato bene la partita partendo subito aggressivi con battute, muro e difesa. Dopo, nel terzo set, loro sono venuti fuori con un paio di belle giocate, però siamo stati bravi a tenere botta e a portare a casa questo set e vincere 3 a 0. Il nostro obiettivo è quello di vincere anche la partita di domani, perché ci serve poi per affrontare meglio le finals. Il piazzamento è importante quando poi devi giocare una gara secca, chi hai difronte ormai nell'internazionale è di livello altissimo e sicuramente sarà complicato e noi arriveremo pronti. Noi lavoriamo come sempre, con dedizione e impegno, e quello che stiamo mettendo in campo lo dimostra. Possiamo ancora limare alcune cose ma c'è tempo per arrivare alle finali in Cina nei migliori dei modi e portare a casa anche questo torneo che è qualcosa che manca ».

Fabio Balaso (Italia)- « Non era una partita semplice, la Slovenia è sempre una squadra ostica, con giocatori esperti che poteva metterci in difficoltà però siamo stati bravi all'inizio a mettergli pressione, a giocare anche dei momenti punto a punto, ci è servito soprattutto sotto questo aspetto e sapevamo che era un palazzetto molto caldo, quasi tutto pieno quindi secondo me abbiamo fatto una bellissima prestazione, sia dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista mentale.>

Dopo la giornata di ieri sapevamo di essere all'interno delle prime otto e di questo siamo molto contenti, abbiamo fatto un primo step però non è ancora finita questa tappa, dobbiamo essere bravi a continuare a giocare nei migliori dei modi per stabilire la classifica ».

Il tabellino-

ITALIA – SLOVENIA 3-0 (25-22, 25-20, 25-23)

ITALIA: Giannelli 4, Michieletto 12, Anzani 10, Rychlicki 13, Lavia 8, Galassi 5, Balaso (L), Bovolenta, Porro. N.e. Sbertoli, Bottolo, Gargiulo, Caneschi, Pace.

All. De Giorgi

SLOVENIA: Stern Z. 5, Kozamernik 5, Stern T. 6, Mozic 9, Stalekar 3, Planinsic, Okroglic (L), Bracko 4, Mujanovic 8, Najdic, Krzic. N.e. Marovt, Kovacic, Sen.

All. Soli

ARBITRI: Erdal (TUR) e Maciej (POL)

Durata: 28’, 27’, 30' Tot: 85’

Italia: a 7, bs 17, mv 10, et 24

Slovenia: a 3, bs 14, mv 4, et 23