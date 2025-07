VNL: a Ningbo sarà Italia-Cuba

LUBIANA (SLOVENIA)- Definita la classifica della fase internazionale di Volleyball Nations League che ha stabilito quelle che saranno le otto formazioni che giocheranno le Finals, in programma, come noto, a Ningbo (Cina), dal 30 luglio al 3 agosto.

La Nazionale tricolore ha chiuso al secondo posto della graduatoria con 10 vittorie; prima classificata, invece, il Brasile. A seguire nell’ordine: Francia, Giappone, Polonia, Slovenia, Cuba e Cina (quest’ultima qualificata di diritto in qualità di Paese ospitante). Questa situazione di classifica ha decretato che l’avversaria dell’Italia nei quarti di finale sarà Cuba, giunta settima. Il Brasile, primo classificato, affronterà la Cina padrona di casa. La Francia, terza classificata, incontrerà la Slovenia, sesta classificata e il Giappone, quarto classificato, sfiderà la Polonia, quinta classificata.