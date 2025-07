Universiadi: superata 3-0 la Germania, l’Italia è in Finale

BERLINO (GERMANIA)- Ottime notizie continuano ad arrivare da Berlino, dove sono in corso di svolgimento le Universiadi 2025. La nazionale femminile di Carlo Parisi è in finale. Le azzurre questa sera hanno infatti superato 3-0 (25-20, 25-18, 25-21) la Germania, vittoria che ha permesso dunque a Sartori e compagne di staccare il pass per la sfida più importante della manifestazione. Grande risultato per la formazione azzurra che ha allungato di fatto la striscia di vittorie: con il successo di oggi le azzurre sono salite infatti a cinque successi in altrettante gare disputate, senza, tra l’altro, concedere alcun set alle avversarie. Altra ottima performance dell’Italia contro le padrone di casa della Germania, che nonostante abbiano provato a tenere il ritmo di gioco azzurro, nulla hanno potuto contro l’Italia di Carlo Parisi. Top scorer del match l’opposto azzurro Adhuoljok Malual con 17 punti, da segnalare anche i 13 punti della schiacciatrice Loveth Omoruyi. L’Italia per conoscere l’avversaria della finale, in programma mercoledì 23 luglio alle ore 20, dovrà attendere il risultato dell’altra semifinale che vedrà opposte questa sera (ore 20) Giappone e Brasile.