EYOF: vittorie nette per le nazionali azzurre

SKOPJE (MACEDONIA) - Ha preso ufficialmente il via ieri, domenica 20 luglio, a Skopje, la diciottesima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea (European Youth Olympic Festival, EYOF), manifestazione che, come noto, vede la partecipazione delle nazionali Under 18 femminili e maschili.

Per la nazionale maschile, inserita nella pool B assieme a Repubblica Ceca, Finlandia e Polonia, il torneo è iniziato nel migliore dei modi. Gli azzurri infatti, questo pomeriggio nel match d’esordio al Boris Trajkovski Sports Center di Skopje, hanno superato con un rotondo 3-0 (25-20, 25-15, 25-20) la Repubblica Ceca. In una gara in cui l’Italia ha imposto fin da subito il proprio gioco, è arrivato subito un successo per i ragazzi di Giacomo Bozzo, in una delle vetrine più importanti per le giovani promesse dello sport europeo. Una vittoria che dà morale alla squadra e conferma la bontà del percorso tecnico intrapreso nei mesi di preparazione. L’obiettivo è quello di riconfermarsi dopo il secondo posto conquistato nell’ultima edizione del Festival Olimpico della Gioventù Europea andato in scena a Maribor (Slovenia) nel luglio del 2023. L’Italia tornerà in campo domani, sempre alle 15:30, per affrontare la Polonia. Mercoledì invece, gli azzurrini se la vedranno con la Finlandia.

Vittoria all’esordio anche per la nazionale femminile guidata dal tecnico Roberta Maioli, inserita nella pool A, assieme a Slovenia, Turchia e Macedonia del Nord. Questo pomeriggio, le azzurre hanno fatto il loro esordio al Boris Trajkovski Sports Center di Skopje contro le padrone di casa della Macedonia del Nord, superate con il punteggio di 3-0 (25-11, 25-14, 25-11). Un ottimo inizio per l’Italia, scesa in campo con determinazione e voglia di centrare il primo successo nella rassegna continentale. Domani alle 12, azzurrine torneranno nuovamente in campo per affrontare la Turchia. Mercoledì invece, sempre alle ore 12, sarà sfida alla Slovenia.