U19: il 24 scattano i Mondiali maschili

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Tutto pronto a Tashkent per il Campionato del Mondo Under 19 maschile che scatterà giovedì prossimo, 24 luglio. La rassegna iridata, che vedrà la partecipazione dell’Italia guidata dal tecnico Francesco Conci, si concluderà domenica 3 agosto con le gare che assegneranno le medaglie. Il match inaugurale per l’Italia è in programma giovedì alle ore 14 con la Polonia; successivamente gli azzurrini affronteranno la Tunisia (25 luglio), per poi sfidare sabato 26 l’Egitto. Dopo un giorno di pausa la formazione tricolore tornerà in campo il 28 luglio contro la Spagna, per concludere la fase a gironi martedì 29 contro l’Iran. Tutti i match degli azzurrini sono in programma alle ore 14.

Dopo quasi due mesi di lavoro a Camigliatello Silano (CS) – nel mezzo anche lo stage in Francia che ha visto il gruppo azzurro disputare tre amichevoli contro i pari età della nazionale transalpina (due vittorie e una sconfitta) – l’Italia di Francesco Conci, che ha raggiunto questa mattina Tashkent, si prepara dunque ad affrontare l'importante manifestazione: «Siamo pronti. Abbiamo iniziato il lavoro il 3 giugno. – spiega il tecnico azzurro –. I primi di luglio siamo stati in ritiro in Francia dove abbiamo avuto l’opportunità di disputare tre test match contro la nazionale di casa. Il bilancio di questa prima parte di stagione – prosegue Conci – è più che positivo. Sono soddisfatto. Siamo partiti con un gruppo di diciotto giocatori, abbiamo effettuato qualche cambio, come ad esempio Manuel Zlatanov che si è aggregato al gruppo negli ultimi giorni dopo esser stato di supporto alla nazionale Under 21 nel Torneo di Qualificazione ai Campionati Europei Under 22 a Cisterna di Latina. Purtroppo, invece, abbiamo perso per strada uno dei due opposti, Boschini che, a causa di un leggero infortunio, non potrà comunque prendere parte al Mondiale. I ragazzi stanno bene e sono davvero vogliosi di cominciare a giocare».

L’Italia è stata inserita nella Pool C insieme a Iran, Egitto, Tunisia, Polonia e Spagna: «Il girone è sicuramente impegnativo. L’esordio probabilmente sarà una partita molto complicata perché la Polonia sappiamo essere tra le prime tre squadre europee. Non a caso all’ultima rassegna continentale noi ci siamo classificati secondi e la Polonia terza. Contro di loro in semifinale fu una partita molto equilibrata. Hanno una squadra con fisicità importanti – commenta il tecnico trentino – e con un parco giocatori molto ampio. Hanno operato qualche cambio rispetto allo scorso anno, l’esordio contro di loro sarà sicuramente molto tosto. Abbiamo poi le due sfide contro Egitto e Tunisia che non saranno da sottovalutare, nelle quali dovremo cercare assolutamente di ottenere i tre punti per rimanere in corsa per le prime posizioni del girone. La Spagna invece la conosciamo perché soprattutto questo gruppo l’ha affrontata durante gli Europei degli anni scorsi (Under 17 e Under 18, ndr). Chiuderemo la Pool contro l’Iran che dovrebbe essere una delle squadre di primissima fascia, tra le favorite per il podio».

L’Italia di Conci, un gruppo che può sicuramente dire la sua: «La squadra comincia ad avere una sua identità. Abbiamo definito quale deve essere il nostro stile di gioco. Saremo una squadra che punterà tanto sulla battuta e sulla ricezione, con l’obiettivo di far bene il cambio palla. Sappiamo di avere giocatori con caratteristiche complementari. Chi è più votato all’attacco e chi invece all’equilibrio. Ovviamente punteremo tanto sul gioco di squadra e non solo sulle buone individualità che abbiamo».

Per Francesco Conci sarà l’esordio ufficiale da primo allenatore su una panchina azzurra: «Prima di cominciare ero molto emozionato ma con il passare dei giorni mi sono sentito subito a mio agio anche grazie al grande supporto datomi da tutte le persone dello staff. Al Mondiale sicuramente si farà sentire un po' di emozione all’inizio, ma poi quando inizieranno le partite saremo tutti concentrati al massimo. Quando si parla di obiettivi bisogna sempre distinguere gli obiettivi di risultato e quelli di percorso. – conclude il tecnico azzurro – La nostra speranza per i Mondiali è quella di arrivare alla fine della manifestazione senza nessun rimpianto. Il gruppo arriva da due medaglie importanti ai Campionati Europei, sappiamo che i Mondiali sono un'altra cosa e che il livello sarà più alto, ma dobbiamo scendere in campo con l’ambizione di giocarci le medaglie. Piedi per terra perché basta davvero un attimo per permettere ad altre squadre, magari non quotatissime, di metterci in difficoltà».

IL ROSTER-

Federico Argano, Alessandro Benacchio (Powervolley Milano 2.0); Bryan Argilagos (Sir Safety Perugia); Lorenzo Antonio Basso (C.U.S. Cagliari); Simone Bertoncello, Manuel Hristo Zlatanov (GS Por. Robur Costa 2030); Lorenzo Ciampi (Volley Milano); Nicolò Garello (Pall. Macerata); Andrea Giani (Trentino Volley); Simone Porro (Emma Villas Vitt Chiusi); Luca Romano (Team Volley Napoli); Jacopo Tosti (Cisterna Volley).

LO STAFF-

Francesco Conci (Primo Allenatore); Berardino Viggiano (Allenatore); Francesco Gagliardi (Allenatore); Filippo D’Elia (Fisioterapista); Filippo Pugnalini (Scoutman); Luca Di Pietro (Scoutman); Filippo Forte (Medico); Giuseppe Brogneri (Preparatore Atletico); Giuseppe Venuto (Team Manager).

IL GIRONE DELL’ITALIA | POOL C-

Italia, Iran, Egitto, Tunisia, Polonia, Spagna.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

24/07, ore 14: Italia-Polonia

25/07, ore 14: Italia-Tunisia

26/07, ore 14: Italia-Egitto

28/07, ore 14: Italia-Spagna

29/07, ore 14: Italia-Iran

LA FORMULA DEL TORNEO-

Le 24 squadre partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da sei squadre ciascuno, che di sfideranno con la formula del round-robin. Le prime quattro squadre classificate di ciascuna pool accederanno agli ottavi di finale per poi proseguire il loro percorso con quarti di finale, semifinali e finali.

Le formazioni che usciranno sconfitte dagli ottavi di finale giocheranno i playoff per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto, mentre le ultime due classificate di ogni pool giocheranno per i piazzamenti dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto.