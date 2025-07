Giochi Olimpici 2028: definito il programma gare

ROMA- A tre anni dai Giochi Olimpici LA28, il Comitato Organizzatore di ha confermato ufficialmente il programma e il formato delle gare di pallavolo e beach volley. Entrambi gli sport sono destinati a brillare ancora una volta nell'ambito del programma dei Giochi, che si svolgeranno dal 14 al 30 luglio 2028. Come già annunciato, il beach volley si svolgerà ad Alamitos Beach, nella città di Long Beach, designata come città sede dei Giochi mentre i match indoor di pallavolo andranno in scena all'Anaheim Arena.

Per quanto riguarda il beach volley, le Fasi Preliminari si svolgeranno da sabato 15 a sabato 22 luglio, con tre sessioni al giorno sia per le competizioni maschili che per quelle femminili (escluso sabato 22, dove ci saranno due sessioni). Gli ottavi di finale si svolgeranno domenica 23 e lunedì 24 luglio, con quattro sessioni per ciascuna competizione. I quarti di finale si disputeranno martedì 25 e mercoledì 26 luglio con una sessione pomeridiana e una serale, prima che i semifinalisti di entrambe le competizioni si scontrino giovedì 27 luglio. I campioni di beach volley maschile e femminile saranno incoronati nelle serate di venerdì 28 e sabato 29 luglio.

Per la pallavolo, le eliminatorie inizieranno lo stesso giorno del beach volley, sabato 15 luglio, e termineranno domenica 23 luglio. Ogni giornata delle eliminatorie comprenderà quattro sessioni sia per le gare maschili che per quelle femminili. I quarti di finale di entrambe le competizioni si svolgeranno in quattro sessioni lunedì 24 e martedì 25 luglio, mentre le semifinali saranno mercoledì 26 e giovedì 27 luglio. Le partite per le medaglie maschili e femminili si svolgeranno da venerdì 28 luglio a domenica 30 luglio.