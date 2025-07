Eyof: l'Italia supera la Finlandia e centra la semifinale

SKOPJE (MACEDONIA)- Questo pomeriggio a Skopje (Macedonia) gli azzurrini di Giacomo Bozzo si sono riscattati dopo la sconfitta subita ieri contro la Polonia, uscendo vincitori nell’ultima e decisiva sfida della Pool B contro la Finlandia, superata con un netto 3-0 (25-12, 25-19, 25-23): una vittoria che vale il passaggio alla semifinale. Prestazione decisa e vittoria meritata per l’Italia; gli azzurrini hanno sottomesso gli avversari nei primi due parziali, mentre nella terza frazione di gioco sono stati bravi a recuperare nel finale e a chiudere dunque il match con un netto 3-0. Top scorer della sfida l’azzurro Gioele Costa con 15 punti messi a referto. Gli azzurrini sono ora in attesa di conoscere gli avversari nella gara valevole l'accesso in finale, in programma venerdì 25 luglio alle ore 12; alle ore 18 prenderà infatti il via l’ultimo match della Pool A che vedrà opposte in campo Belgio e Macedonia del Nord.