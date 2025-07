Mondiali U19: l’Italia vince con la Tunisia

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Prima vittoria per la nazionale Under 19 maschile ai Campionati del mondo, rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). Dopo la sconfitta di ieri contro la Francia, questo pomeriggio l’Italia di Francesco Conci ha infatti superato con un netto 3-0 (25-18, 25-13, 25-14) la Tunisia, centrando così la prima vittoria della manifestazione. Partita senza storia quella tra le due compagini; la totale superiorità azzurra non ha dato scampo alla formazione nord africana con il match durato poco più di un’ora. Miglior marcatore della sfida l’azzurrino Federico Argano con 10 punti messi a referto. Archiviato il successo contro la Tunisia, l’Italia tornerà in campo domani, sabato 26 luglio alle ore 14, contro l’Egitto.

LA CRONACA –

Match senza storia tra Italia e Tunisia. Un momentaneo equilibrio ha caratterizzato l’inizio della prima frazione di gioco. La fase di studio ha visto le due formazioni passare dal 2-2, 4-4, 7-7, momento del break azzurro che ha fermato il risultato sull'11-7; ottime le trame di gioco della formazione tricolore che con il passare del tempo è riuscita ad incrementare il vantaggio (14-8). Troppa Italia per la Tunisia; Benacchio e compagni non hanno abbassato il ritmo scappando ulteriormente via (18-10) fino a trovare il 25-18 che ha decretato la fine del primo parziale. Secondo set senza storia. È stata l’Italia a trovare l'allungo; gli atleti di coach Conci sono infatti passati dal 4-2 al 9-4. Gli azzurrini non si sono fermati (12-7) e la distanza tra le due formazioni è aumentata con il punteggio a meta parziale che si è fermato sul 14-8. Assolo Italia nel finale (18-10); Benacchio e compagni non hanno dato scampo alla formazione di coach Ben Salem (22-10) fino sul 25-13 di fine set. Senza storia anche l’andamento del terzo parziale. La troppa differenza tecnico-tattica tra le due formazioni si è fatta ancor più evidente; la Tunisia è rimasta a contatto fino sul 5-4, gli azzurrini hanno poi preso nuovamente le redini del gioco in mano (8-5, 10-7), allungando ancor più sui rivali (15-7, 20-10). Finale di set a senso unico con la giovane formazione nord africana, in totale balia degli azzurrini, che non ha potuto nulla: l’Italia ha continuato a spingere fino sul 25-14 che ha messo il punto esclamativo su set e match.

IL TABELLINO -

ITALIA-TUNISA 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

ITALIA: Giani 4, Tosti 7, Argilagos 8, Zlatanov 8, Ciampi 3, Argano 10, Basso (L). Benacchio 5, Porro, Garello 2, Romano 1, Bertoncello 1. All. Conci.

TUNISIA: Omar B. A. 5, Mahdi 5, Omar H. 3, Yahya 6, Hedi 4, Livess 1, Sadok (L). Isaam 1, Jaasser, Bachir 1, Youssef. N.e. Walid. All. Ben Salem.

Durata: 21', 19', 21'.

Italia: a 1, bs 13, mv 9, et 19.

Tunisia: a 4, bs 11, mv 2, et 26.

IL GIRONE DELL’ITALIA-

POOL C: Italia, Iran, Egitto, Tunisia, Polonia, Spagna.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

26/07, ore 14: Italia-Egitto

28/07, ore 14: Italia-Spagna

29/07, ore 14: Italia-Iran

*orari di gioco italiani