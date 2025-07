Europei U16: l'Italia battuta 3-2 dalla Francia

YEREVAN (ARMENIA)- Gli azzurrini di Vincenzo Fanizza , che ha raggiunto la manifestazione nella giornata di oggi dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Universiadi in Germania, si sono arresi oggi al tie-break 2-3 (23-25, 25-20, 28-26, 17-25, 15-17) alla Francia. L’Italia non trova dunque la terza vittoria in altrettanti match della rassegna continentale dopo quelle conquistate contro Ungheria e Ucraina. Top scorer dell’incontro è stato il francese Chemama con 21 punti a referto, seguito da due azzurrini: Guiotto e Filippi con 20. L’Italia, domani, godrà di una giornata di riposo, per poi tornare sul parquet della Russian-Armenian University domenica 27 alle ore 10.30 per sfidare la Repubblica Ceca.

CRONACA-

Primo set in equilibrio nella sua parte iniziale (6-6, 13-13). La Francia riesce a trovare poi il break decisivo che vale il +2 in più frangenti (17-19, 20-22, 22-24); gli azzurrini cancellano il primo set point ma non possono nulla sull’attacco di Chemama che chiude i giochi sul 23-25. L’Italia non accusa il colpo e, nel secondo parziale, dopo una breve parità iniziale (4-4) mette subito il piede sull’acceleratore (8-5, 12-9) prima e (15-11, 20-14) dopo. Nella fase conclusiva, i ragazzi di Fanizza non permettono ai transalpini di rientrare in gioco e con un attacco di Bergognoni portano a casa il set (25-20). Terza frazione entusiasmante. Come le precedenti due regna un equilibrio iniziale (5-5, 8-8), al termine del quale l’Italia prova a prendere il largo (10-8, 14-12, 19-17). La Francia non molla, raggiunge la parità sul 19-19 e supera gli azzurrini sul 21-22, costringendo Fanizza a richiamare i suoi in panchina. Sul finale, i transalpini non sfruttano 3 palle set ai vantaggi e l’Italia, con grande grinta, archivia il parziale con il punteggio di 28-26. Quarto set senza storia. La formazione francese dimostra di non essere uscita mentalmente dalla partita e domina dall’inizio alla fine (0-4, 2-6, 5-11) prima e (6-15, 8-21) dopo. Gli azzurrini non riescono a rientrare in corsa e cedono sul 17-25. Al tie-break l’Italia sembra aver staccato la spina, la Francia ne approfitta e prende subito il largo (0-4, 4-8, 7-11). I ragazzi di Fanizza mettono però in campo una reazione d’orgoglio e raggiungono la parità sul 13-13. L’Italia annulla un match point sul 13-14, ne guadagna uno sul 15-14, ma poi subisce tre punti di fila da parte degli avversari che si aggiudicano il parziale decisivo (15-17).

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 2-3 (23-25, 25-20, 28-26, 17-25, 15-17)

ITALIA: Mangini 10, Di Matteo 1, Filippi 20, Storini 10, Guiotto 20, Bergognoni 10, Monti (L). Tamagnini 1, Fantoni 3, Rizzo 1, Chirulli 3, Talevi. N.e.: Dieci, All. Fanizza.

FRANCIA: Draghici 5, Bastard 15, Savalli 3, Brun 8, Chemama 21, Roques, Agnese (L). Ebagne Yon 4, Natzev, Picherit Fitoussi, Leistel Wilst 5, Hamber 5. N.e.: Marion, Dubilly Dartois. All. Salvan.

Arbitri: Nikolaos ANGELIDIS (GRE), Sofia RODRIGUES DA COSTA (POR)

Durata set: 23’, 23’, 20’, 26’.

Italia: a 11, bs 22, mv 6, et 47.

Francia: a 7, bs 9, mv 7, et 30.

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI-

Italia-Ungheria 3-0 (25-16, 25-13, 25-20)

Italia-Ucraina 3-1 (22-25, 25-21, 25-14, 25-22)

Italia-Francia 2-3 (23-25, 25-20, 28-26, 17-25, 15-17)

27/07, ore 10.30: Italia-Repubblica Ceca

28/07, ore 15.30: Italia-Serbia

30/07, ore 15.30: Italia-Turchia

31/07, ore 13: Italia-Bulgaria