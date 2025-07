Europei U16 M. : azzurrini debilitati da un virus gastrointestinale

YEREVAN (ARMANIA)- Staff medico della nazionale Under 16 maschile al lavoro alla vigilia del match in programma domani contro la Repubblica Ceca, crocevia importante per il passaggio alle semifinali per la nostra nazionale. Gran parte della rosa azzurra è stata colpita, come del resto molti altri giocatori impegnati nel torneo, da un violento virus intestinale. Sono ben otto i nostri giocatori che hanno avuto problemi in questi giorni.