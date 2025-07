LODZ (POLONIA)- Primo verdetto in Volleyball Nations League 2025. La Polonia ha battuto il Giappone 3-1 (25-15; 24-26; 25-16; 25-23) nella finalina 3°-4° posto conquistando il bronzo in un’Atlas Arena di Lodz in festa per il secondo podio consecutivo raggiunto dalla nazionale allenata dal CT italiano, Stefano Lavarini (3° posto anche a Bangkok 2024), in VNL.

