Europei Sitting: bene le azzurre, gli uomini vanno ko

GYOR (UNGHERIA)- Sono iniziati oggi, a Gyor (Ungheria), i Campionati Europei di sitting volley. Ai nastri di partenza le migliori formazioni europee femminili e maschili, tra cui le due nazionali azzurre pronte a rappresentare l’Italia sul palcoscenico continentale. Le due squadre hanno esordito questa mattina: la nazionale femminile di Pasquale D’Aniello ha affrontato e superato 3-0 (25-13, 25-4, 25-10) la Croazia; la nazionale maschile di Marcello Marchesi ha dovuto invece cedere 3-0 (25-7, 25-18, 25-16) alla Bosnia ed Herzegovina. Gli azzurri torneranno in campo questa sera alle 20:15 per la sfida contro la Serbia. Archiviata la prima giornata invece, per Bosio e compagne la prossima gara è in programma domani alle 10:30 contro l’Olanda.

LA GARA DELLE AZZURRE-

Buona la prima per la nazionale femminile, che si è presentata alla rassegna continentale da campionessa in carica dopo la straordinaria vittoria ottenuta nel 2023 a Caorle (VE) e inaugurando il proprio cammino europeo con un convincente successo per 3-0 (25-13, 25-4, 25-10) sulla Croazia. Le azzurre hanno mostrato fin dai primi scambi un buon livello di organizzazione, determinazione e tenuta mentale. La formazione italiana ha saputo imporre il proprio ritmo alla gara, mettendo in difficoltà la compagine avversaria sia in fase offensiva che difensiva. Un debutto che fa ben sperare in vista dei prossimi impegni del torneo e che conferma le ambizioni della squadra, decisa a recitare un ruolo da protagonista nella competizione continentale anche quest’anno. Domani, martedì 29, le azzurre torneranno in campo alle 10:30 per affrontare l’Olanda. La fase a gironi si chiuderà mercoledì 30 contro la Francia e la Germania, con i due match in programma rispettivamente alle ore 10:15 e 16:15.

IL TABELLINO-

ITALIA – CROAZIA 3-0 (25-13, 25-4, 25-10)

ITALIA: Pedrelli 3, Battaglia 8, Cirelli 3, Ceccon 6, Bellandi 4, Bosio 6, Biasi (L). Ceccatelli 5, Barigelli 4, Sarzi Amadè 4. N.e.: Moggio, Desini. All. D’Aniello

CROAZIA: Grahovac 2, Modric 2, Hergotic, Giba 7, Spoljaric, Rosic 1, Bulj (L). Uskok 1.

Durata: 18', 14’, 17’.

Italia: a 16, bs 3, mv 3, et 14.

Croazia: a 1, bs 5, mv 8, et 32.

LE POOL-

POOL A: Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina.

POOL B: Italia, Croazia, Francia, Germania, Olanda.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE-

28 LUGLIO

Ore 12:30: Italia-Croazia 3-0 (25-13, 25-4, 25-10)

29 LUGLIO

Ore 10:30: Italia-Olanda

30 LUGLIO

Ore 10:15: Italia-Francia

Ore 16:15: Italia-Germania

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali

LA GARA DEGLI AZZURRI-

Esordio in salita, invece, per la nazionale maschile, sconfitta con il punteggio di 3-0 (25-7, 25-18, 25-16) dalla Bosnia-Erzegovina, una delle formazioni più esperte e titolate del panorama europeo. Gli azzurri hanno provato a tenere testa agli avversari nei primi scambi, ma con il passare dei set la superiorità tecnica e fisica dei bosniaci è emersa in maniera evidente. Nonostante il risultato negativo, la squadra italiana ha mostrato alcuni spunti interessanti su cui lavorare in vista delle prossime sfide del girone, che si preannuncia particolarmente impegnativo. Federico Ripani e compagni torneranno in campo questa sera, alle 20:15, per la seconda gara di giornata contro la Serbia. Domani, alle 14:30, sarà la volta della Lettonia per poi chiudere la fase a gironi mercoledì con le due sfide contro Germania e Olanda, rispettivamente in programma alle ore 10 e alle ore 17.

IL TABELLINO-

BOSNIA ED HERZEGOVINA – ITALIA 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

BOSNIA ED HERZEGOVINA: Cancar 8, Manko 4, Jusufovic 11, Duran 13, Sehic 5, Alibasic 11, Godinjak (L). Crnobrnja 1, Medic 3, Hazmic, Dino, Serifovic. N.e.: Delalic. All. Mahmutovic.

ITALIA: Cordioli, Nadai 7, Issi 4, Ignoto 2, Di Ielsi, Ripani 2, Mangiacapra (L). Crocetti, Dalpane 1, Dalmasso. N.e.: Cornacchione, Burzacchi, Cuoghi.

Durata: 15’, 22’, 21’

Bosnia ed Herzegovina: a 6, bs 8, mv 11, et 24

Italia: a 0, bs 4, mv 3, et 19.

LE POOL-

POOL A: Croazia, Francia, Ungheria, Polonia, Turchia, Ucraina.

POOL B: Bosnia ed Herzegovina, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Serbia.

IL CALENDARIO MASCHILE-

28 LUGLIO

Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina-Italia 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

Ore 20:15: Serbia-Italia

29 LUGLIO

Ore 14:30: Lettonia-Italia

30 LUGLIO

Ore 10:00: Germania-Italia

Ore 17:00: Olanda-Italia

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali