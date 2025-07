Fipav Cup Men Elite: il torneo internazionale si giochewrà a fine agosto a Torino

TORINO - L’Italia maschile torna a Torino per la Fipav Cup Men Elite. Italia, Germania, Turchia e Olanda scenderanno in campo al PalaVela, dal 29 al 31 agosto 2025, per le prove generali prima di partire per l’Oriente, dove parteciperanno, l’Italia da campione in carica, al Campionato Mondiale di pallavolo in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Il Piemonte e Torino confermano quindi il loro stretto legame con la pallavolo italiana e mondiale, mandando in scena in uno degli impianti d’élite della città della Mole, il Palavela, l’ennesimo appuntamento internazionale. Già nel 2015 il palasport torinese ospitò, il 9,10 e 11 ottobre, un girone del Campionato europeo maschile di pallavolo. Quello di quest’estate sarà un evento di altissimo profilo tecnico che vedrà scendere sul taraflex torinese quattro squadre sicure protagoniste nella rassegna mondiale: un appuntamento che gli appassionati piemontesi e non solo coglieranno al volo per poter ammirare la squadra campione del Mondo e argento agli Europei prima dell’appuntamento che tutti quanti attendono con trepidazione.

LE DICHIARAZIONI-

Paolo Bongioanni, assessore allo Sport della Regione Piemonte: «Ci troviamo di fronte a un grande evento di un movimento in grande crescita per risultati e praticanti qui in Piemonte. Dal 29 al 31 d'agosto avremo l'eccellenza, dove oltre all’Italia ci saranno la Germania, l’Olanda e la Turchia. Sarà un momento di sport, ma allo stesso tempo, un momento di comunicazione straordinario per il nostro Piemonte. Avremo un flusso turistico dall'estero, persone che scopriranno magari per la prima volta la nostra terra che in quel periodo vivrà un periodo di grande sport, visto che qualche giorno prima ci saranno le tappe della Vuelta d’Espana che partirà proprio da Torino».

Domenico Carretta, assessore allo Sport e Grandi Eventi: «Quando una città, una regione decidono di concentrare parte dei propri sforzi anche in un mese particolare come agosto, è perché dietro c'è una visione, c'è la volontà di spalmare durante i dodici mesi le nostre potenzialità. Ad agosto ci saranno i mondiali di twirling, quindi la Vuelta che poi tirerà la volata a questo momento straordinario di pallavolo. Ci sarà quindi una città che con le eccellenze sportive cercherà di raccontarsi: ha tutte le potenzialità per farlo. Siamo uno dei pochi esempi, almeno in Italia, ad avere tre palazzetti dello sport funzionanti che da 4.000 posti in su possono ospitare eventi indoor. Il PalaVela ritorna ad ospitare la pallavolo: una quindicina di anni fa ci fu un girone di qualificazione degli Europei. Abbiamo le strutture, abbiamo le professionalità e abbiamo la voglia, in questo caso con la federazione di pallavolo, di portare avanti un lavoro. Lo facciamo grazie alla collaborazione strettissima con la Fipav, con Camera di Commercio, con le associazioni di categoria e con la Regione».

Massimo Sala, vicepresidente Federazione Italiana Pallavolo: «Vi porto i saluti del presidente Manfredi, che è di ritorno da Lodz, e della Consigliere Federale, Giusy Cenedese. Ieri è arrivata la vittoria della VNL Femminile, che ha confermato come l’Italia sia al massimo livello: siamo ovviamente molto soddisfatti, le ragazze hanno infilato un percorso netto con 15 vittorie su 15 in VNL, arrivando a 29 vittorie consecutive. Speriamo, ovviamente, che continuino con il mondiale. Per quanto riguarda la Fipav Cup Men Elite, ho avuto il piacere di incontrare venerdì gli Azzurri al centro di preparazione olimpica di Roma: sono un bel gruppo, coeso e motivato. Ora sono concentrati sulla partenza per la Cina, mercoledì giocheremo i quarti di finali contro Cuba: una sfida molto importante, perché se la Nazionale dovesse passare il turno avrebbe in semifinale la Francia, un avversario molto tosto. Siamo fiduciosi, questi ragazzi non sono da meno rispetto alle ragazze, quindi il nostro movimento sta crescendo. Le nazionali seniores sono quelle che ovviamente vengono messe in vetrina, però ricordiamoci che tutte le nostre giovanili che stanno disputando competizioni internazionali, stanno portando a casa medaglie come del resto tutti gli anni: il movimento giovanile è il vero orgoglio per noi. Voglio ringraziare i nostri partner istituzionali, quindi Regione Piemonte, Comune di Torino e Camera di Commercio: di questo ne siamo grati, anche perché senza il supporto delle istituzioni, purtroppo lo sport non riesce ad andare avanti».

Maria Luisa Coppa, vicepresidente Camera di Commercio di Torino: «Come Camera di Commercio consideriamo lo sport come un settore molto importante, che non riguarda soltanto lo sport, ma che tocca più segmenti della nostra vita quotidiana. Intanto è una leva di grande valore morale ed educativo, necessario per la crescita dei giovani. Ma è anche una leva di sviluppo economico, e il compito della Camera di Commercio è anche leggere gli eventi e le ricadute sul territorio. Il Piemonte sul tema dello sport ha un indotto di circa 2 miliardi, partecipano alla costruzione del settore 4.100 imprese, lavorano 13.000 persone. La Camera di Commercio è naturalmente orgogliosa di essere uno dei principali sostenitori della Fipav Cup Men Elite: lo sport è spettacolo, ma, abbiamo detto, è anche business e Torino e il Piemonte ormai hanno una tradizione su questo binomio. Vediamo ad agosto la Vuelta, vedremo poi in autunno le ATP Finals. Torneremo dalle vacanze e ci godremo questo grande torneo mondiale, catapultandoci subito in un clima estremamente proficuo».

Paolo Marangon, presidente Fipav Comitato Regionale Piemonte: «C'è un po' di scaramanzia in questo momento, perché nella realtà dei fatti la prima grande manifestazione che abbiamo fatto negli ultimi anni è stata nel 2022 a Cuneo, in cui avevamo ospitato un torneo analogo proprio prima del mondiale: ha portato decisamente bene, perché la vittoria ai Campionati del Mondo in Polonia è passata anche attraverso quel torneo, che sta diventando quasi una tradizione speriamo positiva. In questi anni abbiamo realizzato cose importanti e la Regione, la Città e la Camera di Commercio ci hanno sempre accompagnato. Come ci hanno accompagnato i giornali e il pubblico, che ha sempre risposto presente. Mi piace ricordare che nella finale di Champions che abbiamo organizzato a Torino nel 2023, in cui erano presenti due squadre turche e due squadre polacche, quindi senza italiane, abbiamo registrato 10.400 presenze, che sono stati superiori alle analoghe situazioni che si sono svolte in Turchia nell’anno successivo. Quindi i grandi eventi trovano sicuramente un grande platea a disposizione e il torneo di fine agosto è un momento importante, l'ultimo appuntamento prima della partenza per i Mondiali. La scelta del PalaVela? A Torino, come si diceva prima, abbiamo tre grandi impianti. Uno di questi era il Palavela che aveva visto negli ultimi anni solamente impegni legati al ghiaccio. Ha una capienza importante, perché supera gli 8.000 posti».