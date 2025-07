Europei Sitting: volano le azzurre, ancora ko gli uomini

GYOR (UNGHERIA) - Questa mattina, la nazionale femminile di Pasquale D’Aniello è tornata in campo a Gyor (Ungheria), per i Campionati Europei di sitting volley, dopo il successo ottenuto ieri contro la Croazia. Le azzurre, nella seconda uscita della rassegna continentale, hanno centrato il secondo successo consecutivo, superando con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-16, 25-14) l’Olanda. Nulla da fare invece per la nazionale maschile di Marcello Marchesi. Dopo le due sconfitte rimediate nella giornata d’esordio contro Bosnia ed Herzegovina e Serbia, oggi nel terzo impegno del torneo, gli azzurri hanno dovuto cedere al tie-break 3-2 (21-25, 25-15, 24-26, 25-22, 15-6) alla Lettonia. Domani, mercoledì 30, si chiuderà la fase a gironi con le due squadre italiane impegnate in due sfide, una al mattino e una nel pomeriggio.

EUROPEO FEMMINILE-

ITALIA – OLANDA

Prosegue nel migliore dei modi il cammino della nazionale femminile: la formazione azzurra ha centrato il secondo successo consecutivo nella fase a gironi superando questa mattina, con il punteggio di 3-0 (25-13, 25-16, 25-14), l’Olanda. Grazie ad una prestazione solida e convincente, il risultato ottenuto ha confermato l’ottimo stato di forma del gruppo guidato dal tecnico Pasquale D’Aniello. Dopo l’esordio vincente dunque, l’Italia ha saputo imporsi anche contro una formazione organizzata come quella olandese, gestendo con lucidità i momenti chiave dell’incontro e confermando una crescita costante sia sotto il profilo tecnico che mentale. Bosio e compagne si preparano ora ad affrontare due impegni di grande rilievo che andranno a chiudere la fase a gironi contro Francia e Germania, sfide in programma domani, mercoledì 30, rispettivamente alle ore 10:15 e alle ore 16:15.

Queste le parole di Silvia Biasi al termine di Italia – Olanda: <<Abbiamo affrontato una grande squadra. Sapevamo che oggi sarebbe stata una bella sfida, non abbiamo mai perso di vista l’obiettivo e alla fine è andata bene>>.

IL TABELLINO-

ITALIA – OLANDA 3-0 (25-13, 25-16, 25-14)

ITALIA: Bellandi 8, Bosio 11, Pedrelli 7, Battaglia 6, Cirelli 12, Ceccatelli 6, Biasi (L). Ceccon 1. N.e.: Barigelli, Desini, Sarzi Amadé, Moggio. All. D’Aniello.

OLANDA: Holleeder 5, Westenberg 3, Terpstra 7, Dubbelink 4, Haanden 1, Duiveman 3. Visser, Broers 1, Doorn 3. N.e.: List-Talman, Raben, Staaj Vander. All. Zhao.

Durata: 19', 20’, 18’.

Italia: a 13, bs 4, mv 5, et 16.

Croazia: a 1, bs 9, mv 7, et 24.

LE POOL-

POOL A: Ungheria, Polonia, Slovenia, Ucraina.

POOL B: Italia, Croazia, Francia, Germania, Olanda.

IL CALENDARIO-

28 LUGLIO

Ore 12:30: Italia-Croazia 3-0 (25-13, 25-4, 25-10)

29 LUGLIO

Ore 10:30: Italia-Olanda 3-0 (25-13, 25-16, 25-14)

30 LUGLIO

Ore 10:15: Italia-Francia

Ore 16:15: Italia-Germania

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali

EUROPEO MASCHILE-

LETTONIA – ITALIA

Terza sconfitta consecutiva nella fase a gironi per la nazionale maschile, al termine di una battaglia intensa e combattuta contro la Lettonia, chiusa sul 3-2 (21-25, 25-15, 24-26, 25-22, 15-6) in favore degli avversari. Una prestazione altalenante per il gruppo azzurro, che nonostante il buon gioco, non è riuscito a capitalizzare nei momenti decisivi. Dopo un avvio incoraggiante e il primo set portato a casa con autorevolezza, l’Italia ha subito il ritorno della Lettonia, che ha dominato il secondo parziale. Il terzo set, è stato nuovamente appannaggio degli azzurri, che tuttavia non sono riusciti a ripetersi nei due set conclusivi, subendo l’iniziativa avversaria soprattutto al tie-break, chiuso con un netto 15-6. Ora, per Federico Ripani e compagni, nel mirino ci sono le prossime due sfide contro Germania e Olanda, in programma domani alle ore 10 e alle ore 17.

Queste le parole di Emanuele Di Ielsi al termine di Lettonia – Italia: <<È stata una gara in cui ci sono stati alti e bassi. Domani ci aspettano due partite delicate, sono mesi che lavoriamo intensamente per questo e ci auguriamo di giocarle al meglio>>.

IL TABELLINO-

LETTONIA – ITALIA 3-2 (24-26, 25-19, 21-25, 25-14, 15-13)

LETTONIA: Berkis 15, Grimailovs 20, Pavlos 7, Ektermanis 7, Filipavics 15, Vivcariks 12. N.e.: Jeparovs, Grandbergs. All. Grimailovs.

ITALIA: Di Ielsi 5, Ripani 7, Cordioli 5, Nadai 6, Issi 8, Ignoto 10, Mangiacapra (L). Cornacchione, Crocetti 1, Dalmasso 2. N.e.: Burzacchi, Cuoghi, Dalpane. All. Marchesi.

Durata: 23’, 20’ 28’, 27’, 12’.

Lettonia: a 10, bs 8, mv 10, et 36

Italia: a 9, bs 5, mv 8, et 34

LE POOL-

POOL A: Croazia, Francia, Ungheria, Polonia, Turchia, Ucraina.

POOL B: Bosnia ed Herzegovina, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Serbia.

IL CALENDARIO-

28 LUGLIO

Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina-Italia 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

Ore 20:15: Serbia-Italia 3-2 (24-26, 25-19, 21-25, 25-14, 15-13)

29 LUGLIO

Ore 14:30: Lettonia-Italia 3-2 (21-25, 25-15, 24-26, 25-22, 15-6)

30 LUGLIO

Ore 10:00: Germania-Italia

Ore 17:00: Olanda-Italia

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali