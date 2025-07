L’urlo di Giannelli: “L’Italia è costruita per guardare lontano”  

L’azzurro è una questione di fede e di amore. Mentre in Italia è ancora mattina e le lancette dell'orologio segnano le 9 su Dazn, a Ningbo, in Cina, a migliaia di chilometri di distanza la Nazionale di pallavolo maschile è già sotto rete. Alle 15 ora locale di oggi, l’Italia del commissario tecnico Ferdinando De Giorgi è già in campo, per il primo quarto di finale della Volleyball Nations League 2025.