Europei Sitting: altre due sconfitte per gli azzurri nella fase a gironi

GYOR (UNGHERIA)- Due sconfitte in altrettante gare giocate oggi a Gyor (Ungheria) per la nazionale maschile , che dunque chiude la fase a gironi degli Europei all’ultimo posto. Gli azzurri di Marcello Marchesi, questa mattina hanno prima ceduto alla Germania con un netto 3-0 (25-14, 25-13, 25-19), per poi arrendersi anche all’Olanda con lo stesso risultato (25-20, 25-17, 25-13). La squadra italiana tornerà in campo domani alle 14:30 (avversaria ancora da definire) per giocarsi i piazzamenti dal 9° al 12° posto, con l’obiettivo di chiudere il torneo nel miglior modo possibile.

GERMANIA – ITALIA-

La terza giornata a Gyor è iniziata con un’amara sconfitta per la nazionale maschile, che ha dovuto cedere 3-0 (25-14, 25-13, 25-19) alla Germania nella sfida andata in scena questa mattina. Un match complicato per gli azzurri, che hanno faticato fin dai primi scambi a contenere la fisicità e la precisione degli avversari, tra le squadre più accreditate del torneo. Nel primo set, la Germania ha imposto fin da subito il proprio ritmo, allungando rapidamente e lasciando pochi spazi all’Italia, chiudendo il parziale 25-14. Stesso copione nel secondo parziale con i tedeschi cinici e capaci di prendere il largo già nelle fasi iniziali. Più equilibrato il terzo set, con l’Italia che ha provato a reagire e a tenere testa agli avversari, restando a contatto per buona parte del parziale, ma senza riuscire a invertire l’inerzia del match (25-19).

IL TABELLINO-

GERMANIA – ITALIA 3-0 (25-14, 25-13, 25-19)

GERMANIA: Alberecht 3, Wiesenthal 9, Hahnlein 3, Schiffler 8, Schiewe 1, Tigler 4. Singer 5, Vogel 3, Schiwy 5, Fischer 2, Wannemacher 4, Kinke. N.e.: Vollmer, Kruber. All. Herzog. ITALIA: Di Ielsi, Issi 6, Cordioli 5, Nadai 6, Ripani 1, Ignoto 5, Mangiacapra (L). Dalpane, Crocetti. N.e.: Cornacchione, Burzacchi, Cuoghi, Dalmasso. All. Marchesi.

Durata: 19’, 18’, 20’.

Germania: a 6, bs 9, mv 7, et 23.

Italia: a 3, bs 6, mv 4, et 28.

OLANDA – ITALIA-

Si conclude con un'altra sconfitta la fase a gironi della nazionale maschile di Marcello Marchesi, superata questo pomeriggio, nella seconda partita di giornata, 3-0 (25-20, 25-17, 25-13) dall’Olanda. Nessuna vittoria per gli azzurri che chiudono dunque il girone all’ultimo posto e che domani scenderanno in campo per i piazzamenti dal 9° al 12° posto. Dopo il ko contro la Germania, anche contro l’Olanda l’Italia ha faticato a trovare ritmo e solidità, restando in partita solo a tratti nel primo set. Nei parziali successivi, gli olandesi hanno preso il largo approfittando delle difficoltà degli azzurri sia in ricezione che in fase offensiva. Una chiusura amara della prima fase, con l’obiettivo ora di chiudere il torneo provando a risalire la classifica nelle ultime gare.

Le parole di Mattia Cordioli al termine di Olanda – Italia: «La fase a gironi non è andata come volevamo. Ora giocheremo il tutto per tutto nelle ultime due gare ».

IL TABELLINO-

OLANDA – ITALIA 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

OLANDA: Goethals 1, Nasari 14, Breunesse 9, Van Den Broek 8, Loek 9, Hulzebosch 2, Van Damme (L). De Haas, Willwm, Villgran 3. N.e.: Delic, Van Den End, Van Zevenbergen, Marseille. All. Oonk.

ITALIA: Di lelsi 2, Issi 5, Cordioli 1, Nadai 7, Ripani 6, Ignoto 3, Mangiacapra (L). Crocetti, Dalpane 1, Dalmasso. N.e.: Cornacchione, Burzacchi, Cuoghi. All. Marchesi.

Durata: 22’, 21’, 21’.

Olanda: a 5, bs 3, mv 4, et 25.

Italia: a 4, bs 8, mv 1, et 29.

LE POOL-

POOL A: Croazia, Francia, Ungheria, Polonia, Turchia, Ucraina.

POOL B: Bosnia ed Herzegovina, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Serbia.

IL CALENDARIO-

28 LUGLIO

Ore 12:00: Bosnia ed Herzegovina-Italia 3-0 (25-7, 25-18, 25-16)

Ore 20:15: Serbia-Italia 3-2 (24-26, 25-19, 21-25, 25-14, 15-13)

29 LUGLIO

Ore 14:30: Lettonia-Italia 3-2 (21-25, 25-15, 24-26, 25-22, 15-6)

30 LUGLIO

Ore 10:00: Germania-Italia 3-0 (25-14, 25-13, 25-19)

Ore 17:00: Olanda-Italia 3-0 (25-20, 25-17, 25-13)

31 LUGLIO: Quarti di Finale

1° AGOSTO: Semifinali

2 AGOSTO: Finali