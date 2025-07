VNL Finals: l’Italia in semifinale incontrerà la Slovenia

NINGBO (CINA)- Sarà Italia-Slovenia la prima semifinale, in programma sabato 2 agosto alle ore 9 italiane in diretta su DAZN e sulla piattaforma VBTV. La formazione allenata dal tecnico italiano Soli ha battuto infatti in quattro set la Francia guidata da Giani per 3-1 (25-21, 15-25, 25-19, 25-18), ottenendo così il pass per la semifinale contro gli azzurri di Ferdinando De Giorgi. L’Italia, che ha concluso la fase intercontinentale al secondo posto con dieci vittorie e ha ottenuto il passaggio in semifinale grazie alla vittoria di ieri con Cuba, incontrerà per la seconda volta in questa VNL 2025 la Slovenia, squadra affrontata e superata nella Week 3 giocata a Lubiana. Alle ore 13 italiane, invece, al Beilun Sport and Arts Centre di Ningbo scenderanno in campo Giappone e Polonia; la vincitrice incrocerà in semifinale il Brasile.