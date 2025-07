Nazionale femminile: le azzurre testimonial della campagna sulla pasta del MASAF

ROMA - “La pasta, integratore di felicità”. È questo lo slogan che accompagna la campagna di promozione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo, per valorizzare una vera e propria icona del made in Italy: la pasta. Uno spot TV girato durante il ritiro delle campionesse olimpiche azzurre al Centro Pavesi FIPAV, che da settembre sarà on-air sulla tv nazionale, e poi ancora uno spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network, che vedono protagoniste le azzurre della nazionale femminile di volley , capitanate da Anna Danesi. Le atlete, riprese durante alcuni momenti di pausa dagli intensi allenamenti, fanno un break a sorpresa con un piatto di pasta, organizzato dalla capitana e dalla vice capitana (Carlotta Cambi) della squadra. La pasta, ambasciatrice del gusto italiano nel mondo, energetica e leggera, mette tutte d'accordo a tavola, contribuendo ad alimentare il buonumore delle azzurre.

Dal punto di vista economico, la pasta rappresenta un pilastro del sistema agroalimentare nazionale e vanta una leadership mondiale indiscussa. L’Italia è infatti il primo produttore globale di paste alimentari (con una quota del 24%) e il principale esportatore di pasta di semola, concentrando oltre il 40% del volume degli scambi mondiali. La produzione di pasta di semola secca ha raggiunto nel 2024 un quantitativo di 3,2 milioni di tonnellate, di cui il 60% destinato all’export, facendo della pasta il secondo prodotto più esportato dall’Italia dopo il vino.

Mediamente nell’ultimo decennio il fatturato delle industrie pastarie italiane si è attestato sui 5,9 miliardi di euro, in crescita negli ultimi anni fino a raggiungere gli 8,7 miliardi di euro nel 2024. Una filiera strategica, che nonostante alcune criticità strutturali, continua a trainare l’immagine del made in Italy nel mondo, e che sta puntando sul rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività.

La campagna media integrata si completa anche con una serie di annunci stampa e online su importanti testate nazionali generaliste, sportive e del settore food e con una presenza negli appuntamenti di riferimento del volley italiano, come il Campionato italiano di beach volley. Proprio a Montesilvano (PE), tappa Gold del campionato italiano di beach volley, è partito il tour 2025 #Adessopasta che propone quest’anno in cinque località balneari italiane dimostrazioni gastronomiche e giochi interattivi, dedicati alla cultura della pasta. Il tour si conclude il 3 agosto a Marina di Modica in Sicilia, altra tappa gold del Campionato italiano assoluto di beach volley.

Grazie alla partnership con la FIPAV, all’immagine iconica della pasta, in Italia e nel mondo, si affianca quindi uno sport, il volley, che in Italia è secondo solo al calcio per interesse (7 milioni gli appassionati, 1,2 milioni i praticanti, oltre 350 mila i tesserati) con le nazionali maschili e femminili che hanno fatto la storia di questo sport, dominando le competizioni internazionali: 6 medaglie olimpiche maschili, 1 oro olimpico femminile, 5 ori mondiali (4 maschili e 1 femminile), 2 argenti mondiali (1 maschile e 1 femminile), 1 bronzo mondiale femminile e 10 ori Europei (7 maschili e 3 femminili).

Le dichiarazioni-

«Oggi coniughiamo sport e alimentazione grazie a campionesse straordinarie come quelle del Volley femminile che testimoniano come una corretta alimentazione sia sinonimo di benessere e longevità - ha dichiarato il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida -. Il nostro obiettivo è proteggere e valorizzare il Made in Italy e sostenere le imprese. ll Governo ha il dovere di difendere e rafforzare ciò che rende unica l’Italia: qualità, identità e capacità di generare ricchezza attraverso ciò che sappiamo fare meglio. È quello che abbiamo ribadito oggi al tavolo riunito oggi e che ha visto la partecipazione di tutta la rappresentanza del mondo della produzione di pasta italiana. Siamo i produttori della massima qualità mondiale e di questo elemento di benessere».

«Quando si “abbracciano” due eccellenze il risultato non può che essere straordinario: la pasta, quale integratore di felicità, esattamente come le nostre azzurre che ci stanno regalano profonde emozioni e grandi soddisfazioni- così il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi -. Con questa seconda campagna dedicata al binomio pasta e sport sostanziamo lo stretto rapporto tra la corretta alimentazione e l’attività sportiva, elementi che garantiscono benessere e migliorano la vita delle persone. Scegliere le nostre azzurre quali ambasciatrici “di felicità” è il modo più efficace per sensibilizzare e educare soprattutto le giovani generazioni all’importanza del mangiare bene e fare attività fisica. Un obiettivo che ci siamo posti e che stiamo finalizzando anche con i Giochi della Gioventù, con un programma dedicato all'educazione alimentare proprio per promuovere sani stile di vita tra i giovani, e non solo».

«La pasta è un alimento simbolo della dieta mediterranea ed è parte integrante della nostra cultura alimentare” ha commentato Livio Proietti Presidente ISMEA. “L’Italia è il primo produttore globale, con una produzione costantemente in crescita e vanta una leadership mondiale indiscussa, trainando efficacemente l’immagine del Made in Italy. Come ISMEA, l’impegno a sostegno di una filiera così strategica è ad ampio raggio, sia attraverso campagne di valorizzazione - come questa in collaborazione con la FIPAV che punta a sottolineare il nesso tra sport e buona alimentazione, sia attraverso il rafforzamento dei contratti di filiera e della tracciabilità per garantire qualità e competitività».

«Dopo la felicissima esperienza del 2023 con la nazionale italiana maschile, siamo molto orgogliosi di affiancare nuovamente ISMEA e il MASAF per celebrare quelle che considero due autentiche eccellenze italiane: la pasta e la pallavolo - ha dichiarato il Presidente FIPAV Giuseppe Manfredi -. Le nostre atlete, oltre a primeggiare a livello internazionale, rappresentano valori fondamentali come l’impegno, il gioco di squadra e la passione. Con questo simpatico spot vogliamo promuovere benessere, cultura alimentare e made in Italy, parlando ai giovani e alle famiglie».

Alla conferenza hanno preso parte anche il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, il Presidente di Union Food Paolo Barilla, le tre testimonial azzurre Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova e Anna Gray. Queste le parole delle atlete della nazionale di Julio Velasco, fresche vincitrici della Volleyball Nations League 2025. Carlotta Cambi: «Vincere la seconda Volleyball Nations League consecutiva è stata una grande soddisfazione. Sapevamo che dopo Parigi eravamo la squadra da battere e devo dire la verità che un po' di pressione l’abbiamo sentita, ma siamo state brave a trasformala in pressione più che positiva. Una promessa per questa estate? La prima è che sicuramente mangeremo sempre più pasta (ride, ndr), la seconda e che ce la metteremo tutta per regalare altre emozioni ai nostri tifosi».

Ekaterina Antropova: «La rotazione con Paola? È stata un’intuizione e un ruolo ben definito da Velasco già dai primi allenamenti. Sono davvero orgogliosa di poter subentrare insieme a Carlotta per cercare di aiutare le mie compagne. Tutte queste vittorie? Sono frutto di una serie di aspetti positivi che sicuramente non vogliamo svelare per non aiutare la concorrenza (ride, ndr). Continueremo ad andare avanti per la nostra strada. Dicono che facciamo paura, ma anche noi abbiamo paura delle nostre avversarie perché non sottovalutiamo nessuna squadra. Ora più che mai tutte ci vorranno battere. La pasta? Ci piace e ogni tanto, devo dir la verità, ci sfugge anche un piatto in più del previsto».

Anna Gray: «Sono molto emozionata. Per me si tratta della prima esperienza in nazionale ed è anche la prima volta che assisto a un evento importante di questo tipo. È davvero un onore e ringrazio davvero tutti per l’invito. Un momento che sto vivendo con il sorriso stampato. La squadra? Siamo un gruppo fantastico e lavoriamo una per tutte, tutte per una e i risultati parlano chiari. In campo ci aiutiamo moltissimo e ognuna fa il tifo per l’altra; solidarietà e aiuto sono alla base».