  Mondiale maschile 2025: ecco i 25 azzurri

NINGBO (CINA)- Nella giornata di oggi la Federazione Italiana Pallavolo ha comunicato alla FIVB la lista dei 25 atleti azzurri per i Campionati del Mondo maschili 2025, che si giocheranno dal 12 al 28 settembre a Manila, nelle Filippine. Dalla lista dei venticinque il commissario tecnico Ferdinando De Giorgi selezionerà i 14 atleti che prenderanno parte alla rassegna iridata, nella quale l’Italia si presenterà da Campione del Mondo in carica. L’Italia esordirà domenica 14 settembre contro l’Algeria (ore 15:30 italiane), per poi affrontare il Belgio (16 settembre, ore 15:30) e l’Ucraina (18 settembre, ore 15:30).