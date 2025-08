Europei Sitting: le azzurre staccano il pass per la finale

GYOR (UNGHERIA)- Sarà finale per l’Italia. Ancora un successo per la nazionale femminile impegnata a Gyor (Ungheria) nei Campionati Europei di sitting volley. Questo pomeriggio, le azzurre di Pasquale D’Aniello hanno superato con un rotondo 3-0 (25-21, 25-18, 25-16) l’Ucraina, staccando così il pass per la finalissima del torneo. Domani, sabato 2 agosto, l’Italia tornerà in campo alle 14 per affrontare l’Olanda, che si è aggiudicata l’ultimo atto della rassegna continentale vincendo al tie-break 3-2 (14-25, 18-25, 25-22, 25-23, 16-14) contro la Slovenia.