Mondiali U19: l'Italia perde con la Francia nei quarti

TASHKENT (UZBEKISTAN)- Si è fermata ai quarti di finale la corsa della nazionale Under 19 maschile ai Campionati del Mondo, rassegna iridata di categoria in corso di svolgimento a Tashkent (Uzbekistan). Questo pomeriggio gli azzurrini di Francesco Conci sono stati infatti superati 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25) dalla Francia, al termine di una sfida intensa e combattuta, in cui la maggior freddezza e lucidità della nazionale transalpina ha fatto la differenza nei momenti cruciali del match. Dopo un avvio equilibrato soprattutto nei primi due set, il primo portato a casa dalla Francia e il secondo dall’Italia, la partita ha vissuto il punto di massima tensione agonistica nella terza frazione di gioco, terminata ai vantaggi con un tiratissimo 30-32 in favore della squadra di coach Jean Manuel Leprovost. Finale del terzo parziale che ha galvanizzato la Francia ma pesato mentalmente a Benacchio e compagni che nel quarto e deciso set non sono riusciti a ritrovare ritmo e lucidità, lasciando spazio e campo all’allungo decisivo dei francesi, bravi a chiedere set e match sul 18-25. Nonostante la sconfitta miglior marcatore della sfida è stato lo schiacciatore azzurro Manuel Zlatanov con 24 punti; da segnalare anche i 23 punti messi a referto dai francesi Andrej Jokanovic, per lui anche 7 ace, e dal compagno di squadra Noa Duflus-Rossi. Archiviata la sfida contro la Francia, la giovane formazione tricolore tornerà in campo domani, sabato 2 agosto (orario da definire), contro la perdente dell’ultimo quarto di finale che sta vedendo impegnate Iran e Finlandia; in caso di vittoria, gli azzurrini disputeranno poi l’ultima gara valevole la finale 5/6° posto.

LA CRONACA –

Primo set in salita per l’Italia. A inizio prima frazione di gioco è stata infatti la Francia a prendere in mano il pallino del gioco passando dall’1-3 al 4-7. Vantaggio che i transalpini hanno tenuto ben saldo (5-8); l’Italia non si è però arresa e con determinazione si è riportata a -1 sul 7-8, fase del parziale che ha visto però il secondo allungo tentato e trovato dalla formazione francese che ha ristaccato gli azzurrini fissando il punteggio sul 7-11 e sull’11-15. Importante reazione dell’Italia; Benacchio e compagni hanno aumentato il ritmo, la Francia ha accusato il colpo e il punteggio si è fermato in parità a quota 18. Più decisa la Francia nel finale; i transalpini hanno trovato infatti la fuga decisiva (19-23) fino sul 22-25 che ha stabilito la fine della prima frazione di gioco. Equilibrato l’inizio del secondo set. Dopo il momentaneo 3-1 trovato dall’Italia, la Francia ha ristabilito la parità sul 4-4 e 6-6. Gli atleti di coach Conci hanno trovato poi un altro break (8-6, 11-9) ma i rivali hanno recuperato nuovamente lo svantaggio con il punteggio passato dall’ 11-11 al 13-13. Momento di svolta del parziale: un Italia in fiducia è scappata nuovamente via trovando un importante allungo e riuscendo a portarsi a +5 sul 19-14. Un po' di paura nel finale con gli azzurrini che hanno subito la risalita dei transalpini, bravi a spingere sull’acceleratore e a ridurre le distanze a -1 sul 21-20. Compagine tricolore lucida e determinata nella fase più delicata del set (23-20): un attacco vincente di Zlatanov, seguito da un ace dello stesso schiacciatore azzurro hanno poi chiuso il set sul 25-21. Un sostanziale equilibrio ha contraddistinto la fase iniziale del terzo parziale con le due formazioni ferme in parità e passate dal 2-2, 4-4 e 7-7. L’Italia ha tentato poi il break (9-7, 12-9), vantaggio azzurro che i rivali hanno però prontamente recuperato (13-13) con il punteggio che si è fermato sul 17-17. La Francia ha tentato il forcing finale (19-23) ma gli azzurrini, sotto di quattro punti, si sono riavvicinati (21-23): muro di Argilagos per il 24-24. Infiammato il finale: le due formazioni hanno ingaggiato un serrato duello punto a punto che è proseguito ai vantaggi dal 25-25, 28-28 al 30-30, momento del decisivo break francese che ha sancito la fine sul 30-32. Dell’Italia il primo allungo a inizio quarto parziale; dopo un momentaneo 5-5, Benacchio e compagni si sono infatti portati a +3 sul 10-7, vantaggio che la formazione di coach Leprovost ha però prontamente annullato ristabilendo la parità a quota 10. L’Italia ha tentato nuovamente la fuga (15-13), ma come successo più volte in precedenza, i francesi sono riusciti prima a pareggiare (15-15), per poi trovare il contro break sul 16-18. Finale in discesa per Jokanovic e compagni; l’Italia ha smarrito un po' di brillantezza e i due ace dello stesso francese (18-24) hanno indirizzato il set in casa transalpina, chiuso infatti sul 18-25.

IL TABELLINO-

ITALIA-FRANCIA 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25)

ITALIA: Argilagos 8, Zlatanov 25, Tosti 7, Argano 11, Giani 8, Benacchio 7, Basso (L). Porro 1, Ciampi, Garello, Romano 1, Bertoncello. All. Conci.

FRANCIA: Martzluff 2, Jokanovic 23, Laplace 8, Nowaczyyk 2, Duflos-Rossi 23, Iyegbekedo 9, Respaut (L). Dukic 9, Schmitz Straumann, Natzev, Crane. N.e. Delaporte. All. Leprovost.

Arbitri: Niewiarowska (POL), Fernandez (ARG)

Durata set: 26', 30', 39', 23’.

Italia: a 4, bs 15, mv 10, et 27.

Francia: a 10, bs 15, mv 11, et 27.

I RISULTATI DEGLI AZZURRINI-

FASE A GIRONI

Italia-Polonia 2-3 (25-20, 22-25, 22-25, 25-14, 18-20)

Italia-Tunisia 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

Italia-Egitto 3-0 (25-19, 25-19, 25-18)

Italia-Spagna 3-1 (22-25, 31-29, 25-17, 29-27)

Italia-Iran 3-1 (25-16, 26-28, 26-24, 25-17)

OTTAVI DI FINALE

Italia-Uzbekistan 3-0 (25-18, 25-14, 25-14)

QUARTI DI FINALE

Italia-Francia 1-3 (22-25, 25-21, 30-32, 18-25)

PLAY Off 5/8° POSTO

2 agosto: Italia-Iran/Finlandia (orario da definire)

*orari di gioco italiani