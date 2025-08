Europei U16: l’Italia batte la Polonia e centra la finale

YEREVAN (ARMENIA)- La nazionale Unde 16 maschile di Vincenzo Fanizza, questo pomeriggio, hanno superato 3-1 (25-19, 16-25, 25-19, 25-20) la Polonia, staccando il pass per la finale dei Campionati Europei di categoria, in programma domani alle 16:30 (orario di gioco italiano) contro la vincente di Spagna – Francia. Prosegue dunque nel migliore dei modi l’avventura degli azzurrini nella rassegna continentale. Dopo aver chiuso la pool II al secondo posto, l’Italia ha continuato la sua corsa alla medaglia d’oro, centrando di fatto la settima vittoria nella manifestazione contro la nazionale polacca, brava a ristabilire la parità nel secondo parziale ma costretta a cedere alla fine alla grinta degli azzurrini. Top scorer del match il polacco Topor con 25 punti messi a segno. Per l’Italia 20 punti per Federico Guiotto; in doppia cifra anche Samuele Filippi (12) e Michele Mangini (10).