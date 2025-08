Nazionale femminile: collegiale a Cavalese, domani allenamento a porte aperte

CAVALESE (TRENTO)- Le azzurre, a Cavalese da domenica sera, stanno lavorando con grande intensità in vista dell’appuntamento iridato in programma in Thailandia dal 22 agosto al 10 settembre. Nella circostanza e come di consueto, tifosi e appassionati potranno assistere, domani mercoledì 6 agosto dalle ore 16 alle 18:30, ad una sessione di allenamento che, per l’occasione, sarà a porte aperte. Appuntamento fissato presso il Palazzetto dello Sport “Árpád Weisz”, c/o l’Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca” di Cavalese (TN).